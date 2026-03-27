Motorista de caminhonete de luxo morre e mulher fica gravemente ferida em acidente na BR-060, em Rio Verde

Condutor de caminhão envolvido na colisão foi levado para delegacia após incidente

Augusto Araújo - 27 de março de 2026

Caminhonete ficou completamente destruída após colisão. (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quinta-feira (26) terminou com uma pessoa morta e outra gravemente ferida na BR-060, em Rio Verde.

A colisão envolveu uma caminhonete de luxo e um caminhão e mobilizou equipes de resgate e segurança.

O acidente aconteceu por volta das 19h15. A caminhonete, uma Ford F-150 Tremor, seguia no sentido Rio Verde/Jataí quando colidiu transversalmente com um caminhão Volvo FH 440, que realizava uma manobra de retorno para acessar a pista.

Com o impacto, o motorista da caminhonete, de 73 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A passageira, uma mulher de 71 anos, foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal Universitário (HMU) de Rio Verde.

Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para atender a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

O condutor do caminhão foi levado à delegacia para os devidos procedimentos legais. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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