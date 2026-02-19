CNH sem autoescola: motoristas de Goiás podem se cadastrar como instrutores autônomos

Etapas são fáceis e podem ser feitas online, mas os interessados devem cumprir uma lista de requisitos

Ícaro Gonçalves - 19 de fevereiro de 2026

Detran Goiás estabeleceu requisitos para interessados em se tornar instrutor autônomo (Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As novas medidas que facilitam a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) já estão em vigor em Goiás. Entre elas, está a possibilidade de fazer as aulas práticas de condução com um instrutor autônomo.

Na prática, isso significa que candidatos não precisam mais recorrer exclusivamente às autoescolas, podendo negociar valores diretamente com instrutores autônomos credenciados juntos ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Segundo o órgão, as novas normas, publicadas em portaria no dia 30 de janeiro, permitem a atuação autônoma de instrutores para candidatos à primeira habilitação nas categorias A e B (moto e carro), além da Autorização para Conduzir Ciclomotor.

Mesmo com as facilidades, o processo de habilitação de condutores mantém critérios rigorosos de qualidade, segurança viária e controle institucional, garante o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

“O credenciamento já está em curso e segue critérios técnicos claros. Estamos ampliando possibilidades, sem abrir mão da fiscalização e da qualidade na formação dos condutores, que é uma prioridade para a segurança no trânsito”, afirma.

As etapas para se tornar um instrutor autônomo são fáceis e podem ser feitas online, mas os interessados devem cumprir uma lista de requisitos que serão avaliados pelo Detran.

Confira o passo a passo:

1ª etapa – Requisitos básicos

A primeira etapa para se tornar instrutor autônomo é verificar se todos os critérios estabelecidos foram cumpridos. A portaria nº 55/2026 determina que o candidato deve ter:

I – no mínimo, 21 (vinte e um) anos de idade;

II – pelo menos, 2 (dois) anos de efetiva habilitação legal para a condução de veículo;

III – não ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 (sessenta) dias;

IV – ter concluído, no mínimo, o ensino médio ou equivalente;

V – possuir certificado de curso de instrutor de trânsito, realizado por instituição de ensino credenciada junto aos órgãos executivos de trânsito dos Estados ou por meio do aplicativo CNH Brasil;

VI – não estar cumprindo penalidade de cassação ou suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH;

VII – possuir idoneidade moral;

VIII – estar em pleno gozo das capacidades físicas e mental;

IX – não ter vinculo como examinador de trânsito; e

X – estar inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF.

2ª etapa – Encaminhar os documentos obrigatórios

Certo de todas as exigências, os interessados devem então encaminhar uma lista de documentos, agrupados em arquivo único, para o endereço de e-mail “[email protected]”.

Os documentos serão avaliados e validados pelo Detran-GO. Confira a lista de documentos necessários:

I – Requerimento de credenciamento e da Certidão de Auditoria do DETRAN-GO (anexo I), com assinatura do requerente;

II – Cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação);

III – Certificado de Escolaridade de Nível Médio, devidamente registrado no MEC;

IV – Certificado de Conclusão do Curso de Instrutor de Trânsito, devidamente averbado no DETRAN/GO, ou expedido por meio do aplicativo “CNH do Brasil”, do Ministério dos Transportes;

V – Cópia comprovante de endereço atualizada;

VI – Comprovante de pagamento da taxa de Credenciamento;

VII – Certidões negativas criminais da Justiça Estadual e Federal;

VIII – Certidão negativa de débito estadual (CND); e

IX – Termo de responsabilidade e ciência das normas aplicáveis (Anexo II) devidamente preenchido.

3ª etapa – Validação

Após validação dos documentos, o candidato deve ser aprovado ou reprovado para se tornar instrutor. Se aprovado, o credenciamento terá validade de 2 anos. A lista completa de instrutores credenciados pode ser acessada no portal do cidadão, no site do Detran-GO.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!