Receita de fraldinha no forno com crosta de queijo e alho: fácil de fazer e fica uma delícia

Um prato suculento por dentro e crocante por fora que impressiona qualquer um

Daniella Bruno - 27 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/Instagram/raphaelcamposo)

Na hora do almoço, é comum bater aquela dúvida clássica do que preparar.

Essa receita é fácil de fazer e uma delícia. Além disso, ela combina praticidade com um resultado digno de almoço especial. Para começar, você vai utilizar a base da receita:

1 peça de fraldinha

3 dentes de alho

2 colheres de shoyu

páprica defumada

pimenta-do-reino

sal

Primeiramente, tempere a fraldinha com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta. Em seguida, espalhe bem o tempero e vire a carne dos dois lados, garantindo que tudo fique bem incorporado. Esse processo é essencial para intensificar o sabor.

Ao mesmo tempo, você pode aproveitar para preparar o acompanhamento. Para isso, utilize:

3 batatas

2 cebolas

azeite

sal

páprica defumada

salsinha

Agora, corte as batatas e as cebolas e tempere com azeite, sal, páprica e salsinha. Dessa forma, elas vão assar junto com a carne e absorver todo o sabor.

Montagem e preparo no forno

Em uma assadeira, faça como uma “cama” de cebola. Em seguida, coloque a fraldinha temperada por cima. Logo depois, espalhe as batatas ao redor da carne.

Agora, cubra tudo com papel-alumínio e leve ao forno a 200 °C por aproximadamente 30 minutos. Esse passo permite que a carne cozinhe lentamente e fique bem suculenta.

Enquanto isso, prepare a crosta, que é o grande diferencial da receita. Para isso, você vai precisar de:

2 colheres de manteiga derretida

3 dentes de alho

1 xícara de muçarela ralada

2 colheres de parmesão ralado

1/2 xícara de farinha panko

salsinha

Misture todos os ingredientes até formar uma farofinha úmida e bem temperada.

O toque final que faz toda a diferença

Após os primeiros 30 minutos de forno, retire o papel-alumínio e espalhe a mistura da crosta por cima da fraldinha. Nesse momento, você já percebe o aroma tomando conta da cozinha.

Em seguida, leve novamente ao forno por mais 15 minutos. Para finalizar, utilize a função grill por cerca de 5 minutos. Assim, a parte de cima vai dourar e formar uma crosta crocante irresistível.

O resultado é uma carne suculenta por dentro e crocante por fora, com um contraste de texturas que deixa o prato ainda mais especial. Além disso, as batatas e cebolas absorvem os sucos da carne, ficando extremamente saborosas.

Por fim, essa receita mostra que, com poucos ingredientes e uma boa técnica, você consegue preparar um prato completo, bonito e cheio de sabor. Em outras palavras, é o tipo de receita que impressiona sem complicar.

Vem ver como fica na prática!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Raphael Camposo (@raphaelcamposo)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!