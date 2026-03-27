Receita de fraldinha no forno com crosta de queijo e alho: fácil de fazer e fica uma delícia
Um prato suculento por dentro e crocante por fora que impressiona qualquer um
Na hora do almoço, é comum bater aquela dúvida clássica do que preparar.
Essa receita é fácil de fazer e uma delícia. Além disso, ela combina praticidade com um resultado digno de almoço especial. Para começar, você vai utilizar a base da receita:
- 1 peça de fraldinha
- 3 dentes de alho
- 2 colheres de shoyu
- páprica defumada
- pimenta-do-reino
- sal
Primeiramente, tempere a fraldinha com alho, shoyu, páprica defumada, sal e pimenta. Em seguida, espalhe bem o tempero e vire a carne dos dois lados, garantindo que tudo fique bem incorporado. Esse processo é essencial para intensificar o sabor.
Ao mesmo tempo, você pode aproveitar para preparar o acompanhamento. Para isso, utilize:
- 3 batatas
- 2 cebolas
- azeite
- sal
- páprica defumada
- salsinha
Agora, corte as batatas e as cebolas e tempere com azeite, sal, páprica e salsinha. Dessa forma, elas vão assar junto com a carne e absorver todo o sabor.
Montagem e preparo no forno
Em uma assadeira, faça como uma “cama” de cebola. Em seguida, coloque a fraldinha temperada por cima. Logo depois, espalhe as batatas ao redor da carne.
Agora, cubra tudo com papel-alumínio e leve ao forno a 200 °C por aproximadamente 30 minutos. Esse passo permite que a carne cozinhe lentamente e fique bem suculenta.
Enquanto isso, prepare a crosta, que é o grande diferencial da receita. Para isso, você vai precisar de:
- 2 colheres de manteiga derretida
- 3 dentes de alho
- 1 xícara de muçarela ralada
- 2 colheres de parmesão ralado
- 1/2 xícara de farinha panko
- salsinha
Misture todos os ingredientes até formar uma farofinha úmida e bem temperada.
O toque final que faz toda a diferença
Após os primeiros 30 minutos de forno, retire o papel-alumínio e espalhe a mistura da crosta por cima da fraldinha. Nesse momento, você já percebe o aroma tomando conta da cozinha.
Em seguida, leve novamente ao forno por mais 15 minutos. Para finalizar, utilize a função grill por cerca de 5 minutos. Assim, a parte de cima vai dourar e formar uma crosta crocante irresistível.
O resultado é uma carne suculenta por dentro e crocante por fora, com um contraste de texturas que deixa o prato ainda mais especial. Além disso, as batatas e cebolas absorvem os sucos da carne, ficando extremamente saborosas.
Por fim, essa receita mostra que, com poucos ingredientes e uma boa técnica, você consegue preparar um prato completo, bonito e cheio de sabor. Em outras palavras, é o tipo de receita que impressiona sem complicar.
Vem ver como fica na prática!
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