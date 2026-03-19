Receita de parmegiana de carne moída: aprenda como fazer essa maravilha

Receita prática transforma carne moída em parmegiana crocante, suculenta e perfeita para um almoço rápido e saboroso

Gabriel Dias - 19 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/Instagram/Cozinhecomigo)

Quem busca praticidade na cozinha, mas não abre mão de sabor pode encontrar na parmegiana de carne moída uma solução simples e surpreendente. A receita transforma ingredientes acessíveis em um prato completo, com crocância por fora e suculência por dentro.

Com preparo rápido e sem etapas complicadas, essa versão é ideal para o dia a dia e ainda entrega um resultado que lembra receitas mais elaboradas.

Como preparar parmegiana de carne moída

A base da receita começa com o tempero da carne. O patinho moído ganha sabor com alho, cebola em pó, sal, pimenta calabresa e um fio generoso de azeite. Depois de misturar bem, a carne é modelada em formato de hambúrguer, facilitando o preparo.

Em seguida, os discos são pincelados com azeite e empanados com farinha panko ou farinha de rosca, garantindo uma textura crocante após o preparo na air fryer.

O tempo médio é de cerca de 20 minutos a 200 °C, até que a carne fique dourada e firme.

Molho e finalização deixam o prato ainda melhor

O molho é feito de forma simples, refogando alho, pimenta calabresa e manjericão no azeite. Depois, entram a passata de tomate e a água, formando uma base encorpada e aromática após alguns minutos de cozimento.

Com a carne pronta, basta montar o prato: coloque os hambúrgueres em uma travessa, cubra com o molho, adicione queijo muçarela e leve ao forno para gratinar.

O resultado é uma parmegiana diferente, que combina praticidade e sabor intenso, sendo uma ótima opção para variar o cardápio sem complicação.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FERNANDA MARTINI & MAU (@cozinhecomigo)

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