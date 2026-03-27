Usar um cubo de gelo na frigideira: para que serve e por que é usado antes de grelhar legumes em casa

Um detalhe simples pode transformar totalmente seu preparo

Daniella Bruno - 27 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Antes de tudo, quem gosta de cozinhar sabe que pequenos truques fazem toda a diferença no resultado final. Muitas vezes, detalhes simples transformam completamente o sabor, a textura e até a aparência dos alimentos.

E é justamente nesse contexto que surge uma técnica curiosa, mas extremamente eficiente, que vem ganhando espaço na cozinha doméstica: usar um cubo de gelo na frigideira.

À primeira vista, essa técnica pode parecer estranha. No entanto, ela tem uma explicação prática e eficiente. Quando você coloca um cubo de gelo na frigideira quente, você cria um choque térmico imediato.

Por que usar o cubo de gelo na frigideira

Esse choque térmico libera vapor rapidamente. Como resultado, esse vapor ajuda a soltar resíduos grudados na frigideira, facilitando o preparo dos alimentos logo em seguida.

Além disso, o vapor cria uma leve camada de umidade, o que impede que os legumes grudem com facilidade. Ou seja, você consegue grelhar os alimentos de forma mais uniforme e sem danificar sua textura.

Enquanto isso, essa técnica também ajuda a controlar a temperatura da frigideira. Isso evita que ela fique quente demais, o que poderia queimar os legumes por fora e deixá-los crus por dentro.

Benefícios no preparo dos legumes

Quando você aplica esse truque antes de grelhar legumes, você melhora diretamente o resultado final. Os alimentos ficam mais suculentos por dentro e levemente dourados por fora.

Além disso, você preserva melhor os nutrientes, já que o cozimento acontece de forma mais equilibrada. Ao mesmo tempo, você reduz a necessidade de usar grandes quantidades de óleo, tornando a preparação mais saudável.

Outro ponto importante é a praticidade. Você agiliza o processo de limpeza da frigideira e evita que restos de alimentos queimados interfiram no sabor.

Portanto, você pode usar esse truque simples no seu dia a dia para melhorar suas receitas. Com uma ação rápida e prática, você eleva a qualidade do preparo e garante legumes mais saborosos, bonitos e bem feitos.

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