“Vou te matar”: jovem se descontrola, ameaça pessoas com gilete e causa confusão em Goiânia

Caso aconteceu após desacordo comercial e suspeita chegou a ameaçar atear fogo em vítima durante discussão

Da Redação - 28 de março de 2026

Jovem teve que ser imobilizada até a chegada da polícia. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 29 anos, foi detida após provocar uma confusão generalizada e ameaçar pessoas em uma oficina no bairro Vila Pedroso, em Goiânia, na tarde desta sexta-feira (27).

O Portal 6 apurou que a situação começou após um desacordo comercial envolvendo a venda de uma motocicleta. Ao tentar reaver um valor que alegava estar pendente, a jovem teria se exaltado diante da negativa e perdido o controle.

Imagens registradas por testemunhas mostram que ela passou a agir de forma agressiva, jogando um celular no chão, tentando atingir um homem com uma escada e, em seguida, um objeto cortante, semelhante a uma gilete, para intimidar quem estava no local.

Durante a confusão, ela chegou a ameaçar diretamente uma das pessoas, dizendo: “vou te matar” e “próxima vez que eu vir aqui eu vou pegar dois litros de gasolina, eu vou jogar em você e te atear fogo”.

A situação gerou pânico entre os presentes na oficina, sendo necessário que pessoas que estavam próximas interviessem para conter a jovem até a chegada da Polícia Militar (PM).

Durante a imobilização, a suspeita também entrou em luta corporal com um homem, de 38 anos, que teria tentado segurá-la. Segundo a versão apresentada por ela, já contida e sem possibilidade de reação, acabou sendo agredida com socos no rosto e reagiu mordendo o braço dele.

Essa não teria sido a primeira vez que a jovem se envolve em confusão no local, tendo também outros episódios relacionados ao mesmo desentendimento.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso deve ser apurado pelas autoridades competentes.

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