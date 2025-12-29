PM é acionada para conter briga generalizada envolvendo cerca de 15 pessoas em Anápolis

Policiais se depararam com um cenário de descontrole, onde homens, mulheres e até crianças estavam em meio ao tumulto

Samuel Leão - 29 de dezembro de 2025

Briga envolveu diversas pessoas em Anápolis, inclusive famílias. (Foto: Reprodução)

Uma confusão de grandes proporções mobilizou equipes da Polícia Militar (PM) na noite deste domingo (28), no Residencial Dom Felipe, em Anápolis. A ocorrência, que envolveu aproximadamente 15 pessoas em via pública, começou após uma discussão familiar motivada pelo suposto desaparecimento de substâncias ilícitas em uma residência.

Ao chegarem no endereço, os policiais se depararam com um cenário de descontrole, onde homens, mulheres e até crianças estavam em meio ao tumulto.

No centro da briga, indivíduos utilizavam pedaços de madeira como armas. Um homem foi flagrado agredindo uma mulher, que segurava uma criança no colo, puxando-a violentamente pelos cabelos.

A intervenção dos militares resultou na detenção do agressor, o que fez com que grande parte dos envolvidos fugisse do local.

Com os ânimos mais calmos, a vítima relatou que o homem é seu cunhado e que ele teria iniciado a briga com o próprio irmão após consumir bebidas alcoólicas e entorpecentes.

Além da agressão familiar, uma vizinha também procurou a equipe para denunciar o suspeito. Segundo o relato, ele teria danificado o padrão de energia da residência dela e proferido diversas ameaças de morte contra ela e o marido. O portão e a cerca da casa da cunhada também foram destruídos durante o surto do indivíduo.

O homem, que apresentava estado de transtorno e agressividade, não conseguia falar com clareza e repetia constantemente que mataria todos os presentes. A resistência continuou durante a prisão, com o suspeito chutando e batendo contra a estrutura da viatura.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes. Agora, deve responder por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica, ameaça e dano.

