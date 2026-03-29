Dica útil para ajustar a chama do seu fogão e economizar com gás no final do mês
Problemas simples no fogão podem aumentar o consumo de gás e pesar no bolso sem que muita gente perceba
O aumento no consumo de gás de cozinha pode estar ligado a fatores simples e muitas vezes ignorados no dia a dia. Ajustes básicos no fogão e atenção a alguns componentes ajudam a evitar desperdícios e garantem mais economia no final do mês.
De acordo com orientações compartilhadas por Flávio, do canal Flávio o Técnico, três pontos principais influenciam diretamente no consumo de gás e no funcionamento da chama.
O que pode estar aumentando o consumo de gás
Alguns problemas comuns fazem o fogão gastar mais gás do que o necessário. Por isso, identificar esses fatores é essencial para reduzir custos.
Regulador de gás vencido
O regulador de gás controla a pressão que chega ao fogão. Quando está vencido ou desgastado, pode liberar gás de forma irregular.
Assim, a chama pode ficar mais alta do que o necessário, aumentando o consumo sem necessidade.
Qualidade do botijão
Nem sempre o problema está no fogão. Em alguns casos, a qualidade do botijão de gás influencia diretamente no desempenho.
Por isso, especialistas recomendam testar diferentes fornecedores. Dessa forma, é possível identificar se há variação no rendimento do gás.
Bico injetor sujo
O acúmulo de sujeira nos bicos injetores compromete a passagem do gás e altera a chama.
Nesses casos, a chama pode ficar irregular, amarelada ou mais fraca. Além disso, o fogão pode precisar de mais gás para atingir a mesma eficiência.
Como ajustar a chama corretamente
Uma chama ideal deve ser azul e estável. Esse padrão indica que a combustão ocorre de forma eficiente.
Caso a chama esteja amarela ou oscilando, é importante verificar os componentes e realizar a limpeza dos bicos.
Além disso, manter o fogão limpo e com manutenção em dia ajuda a evitar desperdícios.
Dicas para economizar gás no dia a dia
Além dos ajustes técnicos, algumas práticas ajudam a reduzir o consumo:
- Manter panelas bem vedadas durante o preparo
- Evitar chama alta desnecessária
- Utilizar panelas adequadas ao tamanho da boca do fogão
- Desligar o fogo assim que o alimento estiver pronto
Assim, pequenas mudanças na rotina fazem diferença no consumo ao longo do mês.
A manutenção periódica evita problemas maiores e garante o funcionamento correto do fogão.
Além disso, contribui para a segurança, já que falhas no sistema de gás podem representar riscos.
Segundo Flávio o Técnico, a atenção a esses detalhes ajuda a reduzir gastos e melhora o desempenho do aparelho no dia a dia.
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