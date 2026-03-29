Dica útil para ajustar a chama do seu fogão e economizar com gás no final do mês

Problemas simples no fogão podem aumentar o consumo de gás e pesar no bolso sem que muita gente perceba

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

O aumento no consumo de gás de cozinha pode estar ligado a fatores simples e muitas vezes ignorados no dia a dia. Ajustes básicos no fogão e atenção a alguns componentes ajudam a evitar desperdícios e garantem mais economia no final do mês.

De acordo com orientações compartilhadas por Flávio, do canal Flávio o Técnico, três pontos principais influenciam diretamente no consumo de gás e no funcionamento da chama.

O que pode estar aumentando o consumo de gás

Alguns problemas comuns fazem o fogão gastar mais gás do que o necessário. Por isso, identificar esses fatores é essencial para reduzir custos.

Regulador de gás vencido

O regulador de gás controla a pressão que chega ao fogão. Quando está vencido ou desgastado, pode liberar gás de forma irregular.

Assim, a chama pode ficar mais alta do que o necessário, aumentando o consumo sem necessidade.

Qualidade do botijão

Nem sempre o problema está no fogão. Em alguns casos, a qualidade do botijão de gás influencia diretamente no desempenho.

Por isso, especialistas recomendam testar diferentes fornecedores. Dessa forma, é possível identificar se há variação no rendimento do gás.

Bico injetor sujo

O acúmulo de sujeira nos bicos injetores compromete a passagem do gás e altera a chama.

Nesses casos, a chama pode ficar irregular, amarelada ou mais fraca. Além disso, o fogão pode precisar de mais gás para atingir a mesma eficiência.

Como ajustar a chama corretamente

Uma chama ideal deve ser azul e estável. Esse padrão indica que a combustão ocorre de forma eficiente.

Caso a chama esteja amarela ou oscilando, é importante verificar os componentes e realizar a limpeza dos bicos.

Além disso, manter o fogão limpo e com manutenção em dia ajuda a evitar desperdícios.

Dicas para economizar gás no dia a dia

Além dos ajustes técnicos, algumas práticas ajudam a reduzir o consumo:

Manter panelas bem vedadas durante o preparo

Evitar chama alta desnecessária

Utilizar panelas adequadas ao tamanho da boca do fogão

Desligar o fogo assim que o alimento estiver pronto

Assim, pequenas mudanças na rotina fazem diferença no consumo ao longo do mês.

A manutenção periódica evita problemas maiores e garante o funcionamento correto do fogão.

Além disso, contribui para a segurança, já que falhas no sistema de gás podem representar riscos.

Segundo Flávio o Técnico, a atenção a esses detalhes ajuda a reduzir gastos e melhora o desempenho do aparelho no dia a dia.

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