O hábito comum na cozinha que pode provocar uma explosão perigosa, segundo o Corpo de Bombeiros

Falhas no manuseio e manutenção do utensílio aumentam o risco de acidentes e exigem atenção redobrada

Gabriel Dias - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Youtube/Guilherme Guzela)

Um hábito aparentemente inofensivo na cozinha pode esconder um risco sério dentro de casa. A prática, comum entre muitos brasileiros, tem sido alvo de alertas de especialistas por aumentar significativamente o perigo de acidentes com panela de pressão.

O tema ganhou destaque após viralizar nas redes sociais, chamando a atenção para erros que passam despercebidos no dia a dia.

As informações desta matéria foram baseadas em conteúdo divulgado pelo portal Meio Norte, que alertou para práticas perigosas no uso da panela de pressão.

Choque térmico pode comprometer a estrutura

Uma das atitudes mais perigosas é colocar a panela de pressão quente diretamente sob água fria para acelerar o resfriamento.

Segundo especialistas, essa mudança brusca de temperatura provoca um choque térmico, fazendo o metal se contrair rapidamente. Caso a panela já tenha desgaste ou pequenas falhas, isso pode levar a rachaduras ou até explosões.

Embora pareça uma forma prática de ganhar tempo, o risco envolvido é considerado alto.

Alterações na válvula aumentam risco de explosão

Outro erro grave é tentar “consertar” a válvula de segurança com parafusos ou adaptações improvisadas.

Esse mecanismo é justamente o responsável por liberar o excesso de pressão. Quando bloqueado, impede a saída do vapor, transformando a panela em um recipiente pressurizado sem controle — o que pode resultar em explosão.

Para evitar acidentes, especialistas recomendam não encher a panela além de dois terços da capacidade, principalmente com alimentos que expandem durante o cozimento, como o feijão.

Além disso, é fundamental manter a borracha em bom estado e garantir que as válvulas estejam sempre limpas e desobstruídas.

Pequenos cuidados fazem toda a diferença e podem evitar acidentes graves dentro de casa.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por MEIO NORTE (@meionorte)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!