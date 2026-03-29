O segredo da máquina de lavar: por que colocar uma esponja de louça junto com a roupa?

Um truque simples pode salvar suas roupas

Daniella Bruno - 29 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/Youtube/Canal Wellington Freire)

No dia a dia,pequenos truques domésticos fazem toda a diferença na hora de cuidar das roupas. Muitas vezes, soluções simples resolvem problemas comuns que parecem difíceis, como os pelos e fiapos que insistem em grudar nos tecidos.

Nesse contexto, um método curioso tem ganhado destaque: o uso de uma esponja de louça dentro da máquina de lavar. Embora pareça inusitado, esse truque tem uma explicação prática e pode melhorar significativamente o resultado da lavagem.

O segredo da máquina de lavar: por que colocar uma esponja de louça junto com a roupa?

A esponja “caça” pelos, fiapos e cabelos que grudam nas roupas pretas durante a batida.

Como funciona a “caça aos pelos”

O segredo não está em nenhum produto químico, mas na textura dos materiais.

Lado verde (abrasivo): durante a agitação da máquina, a parte áspera da esponja atua como um “velcro”. Suas fibras irregulares conseguem enganchar cabelos, pelos de animais e fiapos que ficam suspensos na água, antes que se depositem novamente no tecido das roupas.

durante a agitação da máquina, a parte áspera da esponja atua como um “velcro”. Suas fibras irregulares conseguem enganchar cabelos, pelos de animais e fiapos que ficam suspensos na água, antes que se depositem novamente no tecido das roupas. Ação mecânica: como a esponja flutua e se movimenta de forma diferente das roupas, ela filtra a água a cada ciclo de batida. Dessa forma, captura resíduos que passariam despercebidos pelo filtro da máquina.

Além disso, esse processo acontece de forma contínua durante toda a lavagem, aumentando a eficiência na remoção de sujeiras leves.

Por que funciona melhor em roupas pretas

Roupas escuras, especialmente as de algodão, acumulam mais eletricidade estática. Como resultado, funcionam como um “ímã” para pelos e fiapos.

Além disso, o contraste visual faz com que qualquer resíduo branco fique muito mais evidente. Por isso, a esponja se torna uma aliada importante, já que reduz a quantidade de resíduos que o filtro padrão da máquina — muitas vezes saturado — não consegue reter sozinho.

Cuidados importantes (o que ninguém conta)

Antes de colocar qualquer esponja na máquina, é essencial seguir algumas recomendações:

Use apenas esponjas novas: nunca utilize esponjas já usadas na pia. Resíduos de gordura ou detergente podem causar manchas e mau cheiro.

nunca utilize esponjas já usadas na pia. Resíduos de gordura ou detergente podem causar manchas e mau cheiro. Retire o lado macio (opcional): algumas pessoas preferem usar apenas a parte abrasiva, já que a espuma pode se desgastar com o tempo e soltar resíduos.

algumas pessoas preferem usar apenas a parte abrasiva, já que a espuma pode se desgastar com o tempo e soltar resíduos. Cuidado com tecidos delicados: não utilize o método em roupas de seda, linho, lã ou com bordados. O lado abrasivo pode causar bolinhas ou danificar as fibras.

não utilize o método em roupas de seda, linho, lã ou com bordados. O lado abrasivo pode causar bolinhas ou danificar as fibras. Não sobrecarregue a máquina: a esponja precisa circular livremente para funcionar. Com excesso de roupas, ela perde a eficácia.

Alternativas modernas

Se a necessidade for frequente, existem opções desenvolvidas com o mesmo princípio:

Bolas de flandres ou esferas de nylon: capturam pelos sem se desgastar.

Filtros flutuantes: funcionam como redes que boiam na água e acumulam sujeira durante a lavagem.

Dica extra

Se a roupa preta já saiu cheia de pelos, ainda há solução. O mais indicado é utilizar um rolinho adesivo ou até mesmo uma esponja seca, passando levemente o lado verde sobre o tecido esticado.

Esse truque simples mostra como pequenas adaptações podem melhorar a rotina doméstica. Com uma esponja comum, é possível reduzir significativamente pelos e fiapos, garantindo roupas mais limpas e com melhor aparência no dia a dia.

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