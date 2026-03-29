STJ decide que pensão alimentícia deve ser proporcional à renda do pai, e não ao padrão de vida da mãe

Decisão do STJ reafirma que pensão deve seguir a renda real do responsável, evitando distorções e pedidos abusivos de aumento

Gabriel Yuri Souto - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) voltou a colocar em evidência um princípio central do direito de família no Brasil. O tema, recorrente nos tribunais, envolve a definição do valor da pensão alimentícia — e até onde vai a obrigação de quem paga.

Ao analisar um pedido de aumento, a Corte deixou claro que a pensão não pode ser baseada no padrão de vida do outro genitor, mas sim na realidade financeira de quem contribui.

STJ reforça regra do equilíbrio financeiro

O entendimento segue o que já prevê o Código Civil: o valor deve respeitar o chamado trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Na prática, isso significa equilibrar o que a criança precisa com o que o responsável pode pagar, sem comprometer a própria subsistência.

No caso analisado, a mãe solicitou reajuste alegando aumento nas despesas e melhoria no padrão de vida. O pai, por outro lado, comprovou que sua renda não havia mudado e que o valor pago já representava uma parcela relevante do orçamento.

Diante disso, o STJ manteve as decisões anteriores e negou o aumento, reforçando que a pensão não pode servir para sustentar um padrão acima da realidade financeira do alimentante.

Impactos diretos nas ações de revisão

A decisão tende a influenciar diretamente processos semelhantes em todo o país. Com esse entendimento, juízes passam a ter mais respaldo para evitar distorções, como pedidos baseados em despesas de luxo ou tentativas de elevar artificialmente o valor da pensão.

Além disso, abre espaço para revisões em casos de queda comprovada de renda e reforça que a obrigação deve ser equilibrada entre as partes.

Nos últimos anos, o aumento no custo de vida impulsionou ações revisionais, muitas vezes sem comprovação real de necessidade. Agora, o posicionamento do STJ busca conter esses excessos e alinhar as decisões judiciais em todo o Brasil.

O foco, segundo a Corte, deve permanecer no essencial: garantir o sustento e o desenvolvimento da criança, sem transformar a pensão alimentícia em instrumento de desequilíbrio financeiro.

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