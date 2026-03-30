INSS 2026: novas regras mudam idade mínima para trabalhadores CLT

Regras de transição ficam mais rígidas e exigem mais idade e tempo de contribuição para aposentadoria

Gabriel Yuri Souto - 30 de março de 2026

(Foto: Divulgação/Gov)

Os trabalhadores da iniciativa privada precisam ficar atentos às mudanças nas regras do INSS em 2026. A idade mínima para aposentadoria aumentou novamente, seguindo o cronograma da Reforma da Previdência.

As alterações fazem parte das regras de transição criadas em 2019 e impactam diretamente quem ainda não conseguiu se aposentar.

Idade mínima sobe em 2026

A principal mudança envolve a idade mínima exigida para aposentadoria.

Em 2026, os trabalhadores precisam cumprir:

Mulheres: 59 anos e 6 meses de idade + 30 anos de contribuição

Homens: 64 anos e 6 meses de idade + 35 anos de contribuição

Esse aumento ocorre porque a legislação prevê acréscimo de seis meses por ano até atingir o limite definitivo de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens .

Assim, quem estava próximo de se aposentar em 2025 pode precisar esperar mais tempo.

Regra dos pontos também ficou mais rígida

Além da idade mínima, a regra dos pontos também mudou.

Essa modalidade soma idade e tempo de contribuição. Em 2026, será necessário atingir:

93 pontos para mulheres

103 pontos para homens

Além disso, o tempo mínimo de contribuição continua sendo de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens .

Dessa forma, o acesso à aposentadoria se torna mais exigente.

Por que as regras estão mudando

As mudanças não representam uma nova reforma. Na verdade, o governo já havia previsto esse aumento gradual na Reforma da Previdência de 2019.

O objetivo é ajustar o sistema ao envelhecimento da população e garantir sustentabilidade financeira ao INSS.

Por isso, a cada ano, os critérios ficam mais rígidos até atingir o modelo definitivo.

Quem ainda pode se aposentar pelas regras antigas

Nem todos os trabalhadores serão afetados da mesma forma.

Quem já cumpriu os requisitos antes das mudanças pode se aposentar pelas regras anteriores. Além disso, algumas regras de transição, como o pedágio, continuam valendo.

Por outro lado, quem ainda não atingiu os critérios precisa se adaptar às novas exigências.

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