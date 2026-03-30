Motorista bêbado perde controle de HB20, capota e derruba muro de casa em Goiânia

Suspeito ainda teria desacatado agentes da GCM e se recusado a fazer teste do bafômetro

Augusto Araújo - 30 de março de 2026

Veículo capotou após perder controle. (Foto: Reprodução)

Um vídeo surpreendente mostra o momento em que um um Hyundai/HB20 perde o controle, capota e derruba o muro de uma residência no setor Parque Amazônia, em Goiânia.

O caso ocorreu no sábado (28), mas só repercutiu nesta segunda-feira (30). Conforme é possível ver nas imagens, o veículo vem em alta velocidade pela Rua 1108.

Subitamente, ele tenta frear, fazendo inclusive com que ficassem marcas de frenagem no asfalto e fumaça saísse em decorrência do atrito com o asfalto.

Assim, o carro se descontrola, puxando para a esquerda, antes de bater a roda na calçada e virar lateralmente. Na sequência, ele se choca com o muro de uma residência, derrubando parte da estrutura.

Logo após, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e constatou que o motorista, um homem de 40 anos, apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Diante da situação, os agentes solicitaram que o condutor fizesse um teste do bafômetro. Porém, ele se recusou, passando a desacatar e desobedecer a autoridade presente.

Por causa disso, foi necessária a detenção do indivíduo, que foi conduzido à Central de Flagrantes de Goiânia. A proprietária da residência atingida também foi acionada à delegacia para prestar depoimento sobre o ocorrido.

Posteriormente, o suspeito foi direcionado ao IML, para realização de exames de corpo de delito e alcoolemia, onde foi constatado legalmente o estado de embriaguez.

Mesmo com dificuldades, devido ao estado de confusão mental do autor, ele relatou aos policiais ser vendedor autônomo de veículos e informou que o carro acidentado pertence a uma grande loja de revenda de automóveis.

Foi verificado ainda que o condutor já possuía a habilitação cassada pelo mesmo crime anteriormente cometido.

Diante desse cenário, o homem foi preso e deve responder pelos crimes de dirigir sob efeito de álcool, desobediência e desacato.

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