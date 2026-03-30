“Viatura de luxo”? Novo vídeo de policial militar de Goiás viraliza nas redes

No vídeo, PM afirma que quem for transportado ali será bem tratado, além de ter direito até refrigerante zero açúcar

Pedro Ribeiro - 30 de março de 2026

(Foto: Reprodução/@caborafael7)

Após o sucesso de um vídeo que viralizou ao mostrar de forma irônica o interior de um camburão, outro policial militar entrou na onda e também resolveu brincar com a curiosidade dos internautas.

Inspirado pelo subtenente Joubert Teodoro, o cabo Rafael, da Polícia Militar (PM) de Goiás , publicou um novo vídeo mostrando o interior de uma viatura e o espaço onde são transportados detidos.

O vídeo foi publicado há dois dias e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, acumulando mais de 500 mil visualizações e cerca de 42 mil comentários.

Assim como no conteúdo anterior, a proposta é brincar com a curiosidade das pessoas sobre o interior da viatura, utilizando ironia para contrastar a realidade do ambiente com uma ideia fictícia de conforto.

No vídeo, o cabo Rafael abre o compartimento traseiro da viatura e apresenta um cenário “luxuoso”.

Ele afirma que quem for transportado ali será bem tratado, além de ter direito a ar-condicionado, bolachas e até refrigerante zero açúcar.

Nos comentários, internautas entraram na brincadeira e continuaram o tom irônico. “Top… porém passageiros relataram que a massagem foi um pouco exagerada e sente dores por muito tempo!”, escreveu um usuário.

Outro comentou: “esse Uber é maravilhoso, ainda bem que ele é premium”.

Assim como o primeiro caso, o novo conteúdo mistura humor com um recado indireto sobre as consequências de ações que podem levar alguém até a parte traseira de uma viatura.

Assista:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Cabo Rafael (@caborafael7)

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