Homem é morto e outro fica ferido após ataque a tiros na porta de bar em Anápolis

Autor do crime teria chegado ao local cerca de 15 minutos antes e esperou vítimas para emboscá-los

Augusto Araújo - 12 de março de 2026

Imagem ilustrativa de ambulância do Samu. (Foto: Reprodução)

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque a tiros ocorrido na noite desta quarta-feira (11), na região do bairro Calixtolândia, em Anápolis.

O crime aconteceu nas proximidades de um bar localizado na Avenida Sócrates Mardocheu Diniz.

Segundo testemunhas, dois homens foram surpreendidos por um indivíduo armado que efetuou vários disparos.

Equipes policiais foram acionadas e, ao chegarem, encontraram as duas vítimas baleadas. Uma delas morreu ainda no local, após a constatação do óbito por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A segunda vítima, de 31 anos, foi atingida de raspão e encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) para atendimento médico.

As testemunhas também relataram que o autor do crime teria chegado ao local cerca de 15 minutos antes do ataque e permaneceu sentado do lado de fora do estabelecimento.

Dessa forma, no momento em que as vítimas saíam do local, ele teria sacado uma arma de fogo e efetuado diversos disparos.

Após os tiros, o suspeito fugiu a pé em direção à Avenida Brasil e ainda não foi localizado.

O homem que morreu não portava documentos no momento do crime, mas levantamentos preliminares indicaram que ele seria Wagner Hélio Antonelle.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem atingido de raspão, que deverá ser cumprido após a alta médica.

Equipes da Polícia Civil, da perícia e do Instituto Médico Legal estiveram no local para realizar os procedimentos de investigação e remoção do corpo.

O caso deve ser apurado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis, que busca identificar e localizar o autor dos disparos.

