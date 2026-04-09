⁠Não é o limão, nem o alho: a mistura de sal com açúcar que transforma o frango assado e deixa a carne suculenta e deliciosa

O segredo que chefs usam para garantir carne macia por dentro e pele irresistivelmente crocante por fora

Daniella Bruno -
Frango assado suculento
(Foto: Divulgação)

Preparar um frango assado pode parecer uma das tarefas mais simples da cozinha. No entanto, alcançar aquele resultado perfeito — carne macia, suculenta e com pele dourada e crocante — ainda é um desafio para muita gente. Isso porque pequenos detalhes no preparo fazem toda a diferença no resultado final.

Diante disso, técnicas usadas na alta gastronomia começam a ganhar espaço nas cozinhas domésticas.

E, entre elas, uma em especial chama atenção pela simplicidade e eficácia: a chamada “cura rápida” com sal e açúcar, que vem sendo apontada como o verdadeiro segredo para transformar completamente o frango assado.

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Por que a técnica de salmoura seca funciona

Antes de mais nada, é importante entender que essa técnica vai muito além de temperar. Ela altera diretamente a estrutura da carne.

Primeiramente, o sal entra em ação por meio da osmose. Ele retira a umidade da superfície, mas, em seguida, essa mesma água retorna para dentro das fibras musculares junto com o próprio sal. Como resultado, a carne passa a reter mais líquido durante o cozimento.

Além disso, o sal promove a desnaturação das proteínas, o que torna a textura mais macia e suculenta. Ou seja, o frango não apenas mantém a umidade — ele melhora sua estrutura interna.

Por outro lado, o açúcar atua na parte externa. Ele acelera a caramelização e intensifica a chamada reação de Maillard, responsável pelo dourado apetitoso e pelo sabor mais complexo da carne assada.

Assim, enquanto o sal cuida da suculência, o açúcar garante cor, crocância e sabor.

Limão não resolve — e pode até atrapalhar

Embora o limão seja um ingrediente tradicional, ele não desempenha o mesmo papel técnico. Na prática, sua acidez atua apenas na superfície.

Inclusive, quando utilizado em excesso ou por muito tempo, o limão pode alterar negativamente a textura da carne. Isso acontece porque ele “pré-cozinha” a parte externa, deixando-a mais firme ou até levemente borrachuda após o forno.

Em contrapartida, a mistura de sal e açúcar funciona como uma proteção inteligente. Ela equilibra a umidade interna e favorece uma finalização perfeita, sem comprometer a textura.

Portanto, o limão pode continuar presente — mas como complemento de sabor, e não como base principal do preparo.

Como aplicar a técnica corretamente

Para colocar essa estratégia em prática, não é necessário nenhum equipamento especial. Pelo contrário, o processo é simples e acessível.

  • Proporção ideal: misture duas partes de sal para uma de açúcar. Se quiser uma pele mais dourada, ajuste para partes iguais
  • Aplicação uniforme: espalhe bem por toda a superfície do frango e, sempre que possível, por baixo da pele
  • Tempo de descanso: deixe o frango na geladeira por pelo menos 30 minutos (quanto mais tempo, melhor o resultado)
  • Finalização: adicione alho, ervas e limão apenas antes de assar
  • Toque final: regue com azeite para intensificar o dourado e garantir crocância

Além disso, vale destacar que deixar o frango descoberto na geladeira durante o descanso ajuda a secar a pele — o que potencializa ainda mais a crocância no forno.

O detalhe que separa o comum do extraordinário

Muitas vezes, o que diferencia um prato simples de um resultado digno de restaurante está nos detalhes invisíveis. Nesse caso, não é o tempero mais forte nem o ingrediente mais caro — mas sim a técnica aplicada no momento certo.

Ao adotar a salmoura seca, você não apenas melhora o sabor do frango, mas também eleva a textura, a aparência e a experiência como um todo. E o melhor: sem complicação.

Quando técnica supera tradição

No fim das contas, cozinhar bem não significa abandonar ingredientes tradicionais, mas entender como e quando utilizá-los. O limão, o alho e as ervas continuam sendo aliados importantes — mas agora com um novo papel.

Assim, ao incorporar a mistura de sal e açúcar no preparo, você transforma completamente o resultado final. Mais do que um truque, trata-se de uma mudança de abordagem: sair do automático e cozinhar com intenção.

E é justamente essa intenção que transforma um simples frango assado em um prato memorável.

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Daniella Bruno

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG) e estagiária de SEO do Portal 6, em Goiânia. Atua na produção e otimização de conteúdos digitais, com foco em matérias soft sobre comportamento, curiosidades e temas do cotidiano.

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