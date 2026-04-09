⁠Não é o limão, nem o alho: a mistura de sal com açúcar que transforma o frango assado e deixa a carne suculenta e deliciosa

O segredo que chefs usam para garantir carne macia por dentro e pele irresistivelmente crocante por fora

Daniella Bruno - 09 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Preparar um frango assado pode parecer uma das tarefas mais simples da cozinha. No entanto, alcançar aquele resultado perfeito — carne macia, suculenta e com pele dourada e crocante — ainda é um desafio para muita gente. Isso porque pequenos detalhes no preparo fazem toda a diferença no resultado final.

Diante disso, técnicas usadas na alta gastronomia começam a ganhar espaço nas cozinhas domésticas.

E, entre elas, uma em especial chama atenção pela simplicidade e eficácia: a chamada “cura rápida” com sal e açúcar, que vem sendo apontada como o verdadeiro segredo para transformar completamente o frango assado.

Por que a técnica de salmoura seca funciona

Antes de mais nada, é importante entender que essa técnica vai muito além de temperar. Ela altera diretamente a estrutura da carne.

Primeiramente, o sal entra em ação por meio da osmose. Ele retira a umidade da superfície, mas, em seguida, essa mesma água retorna para dentro das fibras musculares junto com o próprio sal. Como resultado, a carne passa a reter mais líquido durante o cozimento.

Além disso, o sal promove a desnaturação das proteínas, o que torna a textura mais macia e suculenta. Ou seja, o frango não apenas mantém a umidade — ele melhora sua estrutura interna.

Por outro lado, o açúcar atua na parte externa. Ele acelera a caramelização e intensifica a chamada reação de Maillard, responsável pelo dourado apetitoso e pelo sabor mais complexo da carne assada.

Assim, enquanto o sal cuida da suculência, o açúcar garante cor, crocância e sabor.

Limão não resolve — e pode até atrapalhar

Embora o limão seja um ingrediente tradicional, ele não desempenha o mesmo papel técnico. Na prática, sua acidez atua apenas na superfície.

Inclusive, quando utilizado em excesso ou por muito tempo, o limão pode alterar negativamente a textura da carne. Isso acontece porque ele “pré-cozinha” a parte externa, deixando-a mais firme ou até levemente borrachuda após o forno.

Em contrapartida, a mistura de sal e açúcar funciona como uma proteção inteligente. Ela equilibra a umidade interna e favorece uma finalização perfeita, sem comprometer a textura.

Portanto, o limão pode continuar presente — mas como complemento de sabor, e não como base principal do preparo.

Como aplicar a técnica corretamente

Para colocar essa estratégia em prática, não é necessário nenhum equipamento especial. Pelo contrário, o processo é simples e acessível.

Proporção ideal: misture duas partes de sal para uma de açúcar. Se quiser uma pele mais dourada, ajuste para partes iguais

misture duas partes de sal para uma de açúcar. Se quiser uma pele mais dourada, ajuste para partes iguais Aplicação uniforme: espalhe bem por toda a superfície do frango e, sempre que possível, por baixo da pele

espalhe bem por toda a superfície do frango e, sempre que possível, por baixo da pele Tempo de descanso: deixe o frango na geladeira por pelo menos 30 minutos (quanto mais tempo, melhor o resultado)

deixe o frango na geladeira por pelo menos 30 minutos (quanto mais tempo, melhor o resultado) Finalização: adicione alho, ervas e limão apenas antes de assar

adicione alho, ervas e limão apenas antes de assar Toque final: regue com azeite para intensificar o dourado e garantir crocância

Além disso, vale destacar que deixar o frango descoberto na geladeira durante o descanso ajuda a secar a pele — o que potencializa ainda mais a crocância no forno.

O detalhe que separa o comum do extraordinário

Muitas vezes, o que diferencia um prato simples de um resultado digno de restaurante está nos detalhes invisíveis. Nesse caso, não é o tempero mais forte nem o ingrediente mais caro — mas sim a técnica aplicada no momento certo.

Ao adotar a salmoura seca, você não apenas melhora o sabor do frango, mas também eleva a textura, a aparência e a experiência como um todo. E o melhor: sem complicação.

Quando técnica supera tradição

No fim das contas, cozinhar bem não significa abandonar ingredientes tradicionais, mas entender como e quando utilizá-los. O limão, o alho e as ervas continuam sendo aliados importantes — mas agora com um novo papel.

Assim, ao incorporar a mistura de sal e açúcar no preparo, você transforma completamente o resultado final. Mais do que um truque, trata-se de uma mudança de abordagem: sair do automático e cozinhar com intenção.

E é justamente essa intenção que transforma um simples frango assado em um prato memorável.

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