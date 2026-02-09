Câmeras de segurança e várias testemunhas podem tornar investigação do caso Carlim da Feira mais fácil, adianta Vanderic

Evidências já foram analisadas pela DICT e encaminhadas à Polícia Científica, responsável pelo laudo técnico

Natália Sezil - 09 de fevereiro de 2026

Titular da DICT, delegado Manoel Vanderic explicou o que norteia as investigações do atropelamento do vereador Carlim da Feira. (Foto: Reprodução)

Titular da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) de Anápolis, Manoel Vanderic explicou ao Portal 6 que a quantidade de câmeras de segurança e as várias testemunhas podem tornar mais fácil a apuração do atropelamento do vereador Carlim da Feira.

O parlamentar tentava atravessar a Avenida Jamel Cecílio, na noite deste domingo (08), quando foi atingido por uma motocicleta em alta velocidade. Ele foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu.

Segundo Vanderic, “os policiais já levantaram as imagens, tanto das câmeras da Prefeitura quanto de comércios. Foi um evento amplamente registrado, então é muito fácil para a investigação”.

As testemunhas também já foram ouvidas. Os vídeos e depoimentos foram encaminhados para a Polícia Científica, que é responsável pelo processamento desses dados.

Em posse dessas informações, é a perícia quem é capaz de indicar, por exemplo, em que velocidade a motocicleta estava no momento da colisão.

O delegado aponta três caminhos possíveis para casos desse tipo: culpa exclusiva da vítima, culpa concorrente, e culpa exclusiva do motociclista. Vanderic alerta: “uma investigação dessa natureza é, acima de tudo, técnica”.

A apuração se baseia em um protocolo fixo, também utilizado em outras situações semelhantes. Por regra, todas as mortes ocorridas no trânsito são investigadas pela Dict, mesmo quando há apenas uma pessoa envolvida.

Isso acontece porque as autoridades buscam fazer com que o resultado final seja imparcial, técnico e objetivo. O delegado comenta que não há previsão para que se tenha respostas conclusivas do caso, pois isso depende do laudo.

Considera-se que o motociclista prestou socorro. Isso porque ele e a passageira da motocicleta, que também apresentaram ferimentos, não fugiram do local.

O velório de Carlos Antônio dos Santos aconteceu nesta segunda-feira (09), na Câmara Municipal de Anápolis, em homenagem. O sepultamento acontece no cemitério Memorial Parque.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!