Amanda Faria, de 26 anos, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (10) para falar sobre o vídeo publicado no Instagram de Seu Waldemar em que ela foi exposta nua.

A jovem afirma que não tinha a intenção de se pronunciar por enquanto, mas que tem recebido tantas mensagens solidárias que decidiu gravar vídeos nos próprios stories para agradecer.

“Quero dizer obrigada pelo apoio. Não está sendo fácil para mim, para o meu pai, para a minha mãe e para a minha irmã. Isso me abalou de uma forma que eu não consigo descrever para vocês”, relatou.

A vítima conta que desde o domingo (06), quando ela foi filmada em um momento íntimo sem consentimento, enfrenta problemas para dormir e também pede para que as pessoas não compartilhem as imagens.

“Quero pedir para vocês que não compartilhem esse vídeo, porque é uma intimidade minha. Eu acho muito triste quem fica repassando esse tipo de coisa”, disse.

“Essa noite que eu fui dormir direito. Não estava conseguindo dormir nem a base de calmante. Mas eu tenho fé que tudo vai passar e esse pesadelo logo vai acabar”, acrescentou.

Vítima de Seu Waldemar se pronuncia sobre exposição de vídeo íntimo e pede que imagens não sejam compartilhadas. pic.twitter.com/NXubNIcznn — Portal 6 (@portal6anapolis) December 10, 2020

Em tempo

O vídeo que expõe Amanda foi divulgado nos stories do humorista Seu Waldemar e demorou cerca de oito minutos para ser excluído.

Depois que publicou o conteúdo, ele foi demitido da TV Anhanguera, onde apresentava o programa No Balaio e teve vários contratos rescindidos. Dentre eles com a Glory Comunicação, Tecar Jeep, Flávio’s Calçados e Café Boca de Pito.

O efeito negativo ainda foi percebido no Instagram do humorista. No início da segunda-feira (07) ele tinha 952 mil seguidores. Nesta quinta (10), o número já caiu para 917 mil. Uma diferença de 35 mil.

O caso também foi registrado pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC) e Seu Waldemar deverá responder pelo crime de divulgação não autorizada de cena pornográfica.

Nas redes sociais, o goiano alegou que está envergonhado e arrependido. Ele disse ainda que errou, mas lembrou que não possui “antecedente que manchasse a carreira e nenhum histórico de desrespeito à nenhuma mulher”.

“Erros foram feitos para serem cometidos e não repetidos. Que isso sirva de exemplo principalmente para mim. É isso”, declarou.