O curioso caso de família em Anápolis em que avó, filha e neta nasceram no mesmo dia

A terça-feira (27) ficou marcada pela alegria e emoção de uma família de Anápolis por causa do nascimento da pequena Maitê.

Saudável, a recém-nascida tem 49cm, quase 3,5 kg e recebeu alta do Hospital Evangélico Goiano (HEG) por volta das 10h desta quarta (28).

Chama atenção, no entanto, é que as previsões médicas mostravam que ela nasceria por volta do próximo dia 11 de maio. Mas a garotinha ‘quis’ se adiantar para fazer aniversário no mesmo dia em que a mãe e a avó materna.

A matriarca da família, Maria Aparecida Jorge, veio ao mundo em 27 de abril de 1966, no município de Porangatu. Anos depois, se mudou para Anápolis.

E foi em solo anapolino, em 1994, que todos se surpreenderam quando também, em 27 de abril, nasceu a Ana Paula Jorge.

O que ninguém esperava era que, no aniversário de 27 anos da jovem, ela também veria pela primeira vez o rostinho da Maitê.

Todas as três nasceram de parto normal e a família ainda está admirada e eufórica com a coincidência.

Devido à pandemia, os hospitais não permitem visitantes. Por isso, o grande encontro entre as três gerações, para que a avó enfim conheça a neta, deverá acontecer durante esta tarde.