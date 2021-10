Para evitar fraudes no cartão, ônibus passam a fazer reconhecimento facial na Grande Goiânia

A biometria de reconhecimento facial passa a ser uma realidade para todos que possuem o passe livre estudantil a partir desta terça-feira (05), em toda a grande Goiânia e municípios da região Metropolitana.

O controle feito pelo reconhecimento da face é uma medida da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC) para evitar a utilização incorreta do Sitpass.

Este sistema de bilhetagem eletrônica está sendo implementado desde 23 de janeiro de 2021.

Segundo a RedeMod, o reconhecimento facial tem se mostrando eficaz para evitar fraudes com o cartão do Sitpass.

Através da captura de imagens o sistema realiza uma comparação com a foto de cadastro do usuário. Se as fotos não coincidirem, o cartão é automaticamente bloqueado.

Com o passe livre estudantil, os alunos têm direito a 48 viagens por mês para se deslocar de casa à instituição de ensino.