Buser virou dor de cabeça para passageiros em Goiás e empresa não comenta problemas

O que surgiu como uma solução mais barata para viagens intermunicipais está se tornando uma dor de cabeça. Com a chegada do fim de 2021, muitas reclamações a respeito da Buser começaram a pipocar nas redes sociais.

“Vocês [Buser] não tem responsabilidade com os passageiros, passei vexame na ida e na volta, pois nem acento [sic] tinha, ficamos umas 07 pessoas lá em Goiânia sem ter como voltar, voltamos em uma van”, postou um usuário no Twitter.

Outras reclamações envolvem problemas como cancelamentos em cima da hora, atrasos, mudanças de horário sem aviso prévio e alterações repentinas do ponto de embarque.

Para ter uma proporção do problema, o Portal 6 utilizou o buscador do site Reclame Aqui, procurando queixas envolvendo a empresa e a atuação dela em Goiânia no final de 2021.

Entre os dias 23 de dezembro e 05 de janeiro, período que começa na véspera do Natal e engloba a volta dos trabalhadores de recesso no final de ano, foram 19 reclamações, o que dá uma média de 1,35 queixa por dia.

Já em todo o mês de dezembro, foram 39 contestações (1,25/dia), enquanto em todo o mês de novembro foram 29 registros (0,96).

Em entrevista ao Portal 6, o advogado Rogério Rodrigues, especialista no direito do consumidor, afirmou que a primeira ação que a pessoa prejudicada deve tentar é buscar uma solução junto à empresa.

“O cliente pode procurar uma resolução de forma amigável, entrando em contato para conseguir uma reparação financeira. Mas caso esse atendimento não seja satisfatório, ele pode acionar outros meios”.

O passageiro pode fazer uma denúncia ao Procon e até mesmo entrar com uma ação judicial, caso sinta que houve danos morais em decorrência do serviço irregular, como a perda de um voo ou compromisso importante.

“Se o prejuízo tiver sido causado por falha da própria empresa, ela tem a obrigação de reparar esse dano”, complementou Rogério.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da empresa e, até o momento da publicação, não obteve retorno.

Veja abaixo algumas das reclamações nas redes sociais e sites especializados: