Tudo o que você precisa saber antes de ir para o bloquinho de Carnaval em Anápolis

O Carnaval de 2022 não vai passar em branco em Anápolis. Isso porque o mega ‘Bloquinho dos Cumpade’ conta com diversas atrações para agitar a cidade por quatro dias seguidos.

Para esclarecer algumas dúvidas, o Portal 6 preparou uma lista com as principais informações para que os participantes possam curtir o evento sem surpresas, com segurança e responsabilidade.

Onde comprar as entradas?

Quem ainda não garantiu os ingressos, pode comprá-los pelo site baladapp.com.br, nas lojas Visótica ou Vegas Restaurant. Também será montada uma bilheteria nos dias de festa para aqueles que não conseguirem adquirir a entrada com antecedência.

Quais as regras sanitárias contra a Covid-19?

Por conta da pandemia, é preciso estar atento a algumas regras para curtir o evento. Na entrada, será necessário apresentar o cartão de vacina ou exame negativo de covid realizado em até 48h. Para entrar no espaço também será necessário estar de máscara.

Qual o endereço?

O bloco acontece na Estância Nobel, na saída para Nerópolis, após a ferrovia Norte-Sul. Importante ter atenção no trecho final da rota por ser uma via de mão-única. Para facilitar o percurso, basta colocar o nome do espaço em aplicativos como Google Maps ou Waze.

Quantos dias vai durar?

Entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Iniciando às 21h na sexta-feira (25), sábado (26) e segunda (28). Somente no domingo (27) que os portões serão abertos às 17h.

Quais são os artistas confirmados?

As principais atrações já confirmadas são: Israel e Rodolffo, MC Rogerinho, Léo Santana, John Amplificado e Israel Novaes. O DJ Wam Baster, sensação do momento em Goiás, também tem presença na festa.

Preciso saber de algo mais?

Como não terá open bar, o evento será livre para todos os públicos. Menores de 14 anos, porém, vão precisar estar acompanhados de um responsável. O local também contará com espaço para alimentação e uma área de descanso, para aqueles que queiram se sentar um pouco durante os shows.

E os abadás?

Os abadás serão disponibilizados para aqueles que comprarem passaporte do Bloquinho dos Cumpade ou ingressos em lote promocional. A retirada poderá ser feita nesta quinta-feira (24), a partir das 13h, no Brick House, ou na portaria do evento.

Confira a programação completa

25/02 – Sexta-feira

– Léo Santana

– Bárbara Labres

– Wambaster

– 2Gether

– Allef

26/02 – Sábado

– Israel & Rodolffo

– Demik

– Hand Up

– Pedro Volt

– Patrick

27/02 – Domingo

– Rogerinho

– Mad Dogz

– Suity 33

– LØW

– Ferrera

28/02 – Segunda-feira

– Israel Novaes

– John Amplificado

– Vitor & Luan

– Glaad

– Pedro Lukas

– Ed Montarroyos