Goiás está com mais de 2.400 vagas abertas para concursos públicos

Os concurseiros de plantão de Goiás tem muito o que comemorar. Estão abertas mais de 2.400 vagas no estado e você não pode deixar de conferir.

São diversas oportunidades, em diferentes áreas e com salários que podem chegar a R$ 16 mil. Confira a seguir as opções de concursos e processos seletivos pelo estado.

A Prefeitura de Goiânia abriu 1.376 vagas efetivas e também formação de cadastro reserva. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a vaga escolhida. Para se inscrever o candidato deve acessar o site do centro de seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). O prazo vai até o dia 29 de abril.

A Universidade Federal de Jataí (UFJ) disponibilizou 3 vagas de cadastro de reserva para técnicos em agropecuária, farmácia e tecnologia da informação.

As inscrições vão até o dia 21 de abril pela página de concursos da instituição. O salário inicial é de R$ 2.446,95.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Seds) abriu 52 oportunidades através de um processo seletivo simplificado. As vagas são temporárias pelo período de um ano, podendo ser estendida pela mesma quantidade de tempo.

Os vencimentos são variáveis de R$ 2.903,20 a R$ 4.838,66, em diversas áreas como: Assessor Jurídico (07 vagas), Administrativo de Nível Superior (27 vagas), Engenheiro Civil (02 vagas), Intérprete de Libras (02 vagas). As inscrições devem ser realizadas até o dia 11 de abril no site da Seds.

Já a Prefeitura de Rio Verde abriu 267 vagas de processo seletivo. São oportunidades são para níveis superior, médio e fundamental. Os interessados têm até o dia 08 de abril para se inscrever no site da prefeitura.

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu vagas temporárias. Os salários vão de R$ 1.212,00 até R$ 16.423,64. São oportunidades em nível médio, fundamental e superior.

O período de inscrição teve início no dia 25 de março e estará disponível até o dia 25 de setembro de 2022. Os candidatos devem preencher as inscrições pela internet, no endereço [email protected]

A Prefeitura de Senador Canedo está ofertando 704 vagas. O processo seletivo será por meio de análise de títulos e de experiência profissional. As inscrições estão disponíveis no site da prefeitura até o dia 1o de abril.