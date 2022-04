Estabelecimentos em Goiânia investem na ‘experiência’ para atrair clientes

Dentro do mundo dos negócios existem aqueles que se diferenciam dos concorrentes por oferecer algo a mais para os clientes.

Desta forma, muitos conseguem fugir das constantes estratégias e opções existentes no mercado que por vezes não atraem os consumidores.

Em Goiânia, existem locais que oferecem mais do que apenas produtos e sim experiências para que a clientela seja fiel aos estabelecimentos.

Além de oferecerem um cardápio com comidas e bebidas diversas, os locais têm investido neste novo ramo que cada vez atrai mais pessoas.

Durante o processo, ambiente, decoração, tratamento e clima fazem com que diferentes sensações sejam provocadas no consumidor para garantir o retorno dele no local.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com 6 lugares que prometem uma experiência incrível em Goiânia.

1.Grá Bistrô

Instalado na cobertura do Edifício Órion, prédio mais alto da cidade, o restaurante Grá Bistrô e Rooftop é uma opção ideal para quem busca uma experiência diferenciada.

Eleito o restaurante revelação de Goiânia em 2018, o lugar oferece refeições a céu aberto e uma vista panorâmica de toda a capital.

O estabelecimento visa reunir o melhor da gastronomia francesa com um ambiente único, inédito e totalmente diferente dos demais comércios da cidade.

Com duas unidades no mesmo prédio, o local possui a parte do bistrô, que fica no penúltimo andar e oferece experiência mais intimista. E o Rooftop, localizado no último andar, sendo uma opção para quem busca mais informalidade.

O restaurante funciona de terça à domingo, mas os horários podem sofrer variação dependendo da data escolhida.

2.Tema Café Bistrô

Já pensou em sair de casa apenas para tomar um café, mas acabar parando em Hogwarts? Essa é a proposta da cafeteria Tema Café Bistrô.

Localizada na Rua 1.135, no Setor Marista, em Goiânia, o comércio possui uma extensa fachada que remete ao universo da saga de filmes sobre o personagem Harry Potter.

O estabelecimento oferece ainda elementos bastante conhecidos pelos fãs da série como o Beco Diagonal com o Dragão e a Câmara Secreta.

O café funciona durante todos os dias da semana, mas em horários diferentes. De segunda, das 09h às 18h, e de terça à sábado das 09h até às 20h.

Já aos domingos, das 14h às 20h.

3. Mirante

Com uma vista de ‘arrepiar’, o Mirante é também uma opção para quem busca uma experiência marcante em Goiânia.

Situado na Avenida Perimetral Norte, próximo ao Morro do Além, em um dos pontos mais altos da cidade, o bar e restaurante oferece uma visão panorâmica de toda a região metropolitana.

Além da localização, é possível se deliciar no rodízio oferecido que vai desde pizza salgadas e doces, até caldos, saladas, frutas, panelinhas e muito mais.

O local funciona de segunda à domingo das 19h às 23h.

4. La Eskina

Com um ambiente bastante diversificado com diferentes cores, imagens e fragrâncias, o restaurante La Eskina, situado na Avenida T-4, no Setor Bueno, traz uma experiência única para aqueles que buscam conhecer um pouco mais da cultura mexicana.

O local também oferece um cardápio de pratos tradicionais do México, mas com um toque regional da cozinha brasileira. Nele, é possível experimentar tacos, burritos, cervejas e drinks especiais latinamente tropicais.

O lugar funciona de segunda à quinta das 19h às 00h e de sexta e sábado das 19h às 01h.

5. Laguna Gastrobar

Além de poder se deliciar com diferentes drinks e uma feijoada de dar ‘água na boca’, o Laguna Gastrobar conta com uma decoração pra lá de atrativa.

O estabelecimento possui dois palcos, painéis de led, bangalôs,brinquedoteca e até quadras para a prática de futevôlei e beach tênis.

O Gastrobar está localizado na Alameda Barbacena, no Alto da Glória, em Goiânia, e funciona de sexta-feira das 17h30 às 03h, e de sábado e domingo do 12h às 03h.

6. Panorâmico

Oferecendo uma vista privilegiada e um excelente rodízio de pizza, o Restaurante Panorâmico é também uma opção para aqueles que buscam algo marcante.

Fazendo jus ao nome, é possível ver boa parte da cidade no local, o que fica ainda mais interessante durante o período noturno evidenciando as luzes acessas das casas e as estrelas.

É possível também aproveitar o rodízio de pizzas que compõem o lugar, além de panelinhas e comidas caseiras.

O funcionamento é de segunda à domingo das 19h30 às 23h45.