Circuito Anapolino de Corrida de Rua já tem data para voltar e deve reunir até 5 mil pessoas

Paralisado por dois anos devido à pandemia da Covid-19, os corredores de Anápolis já podem se preparar. O tradicional Circuito Anapolino de Corrida de Rua já tem data para ser retomado.

A primeira etapa está prevista para o próximo dia 31 de julho, durante as comemorações do aniversário da cidade. A informação foi confirmada ao Portal 6 pela Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura.

De acordo com a pasta, o evento acontecer exatamente nos mesmo moldes das edições anteriores. A Prefeitura de Anápolis espera que cerca de 5 mil pessoas participem.

Poderão participar atletas com idade superior a 09 anos e que façam a doação de 1kg de alimento não perecível no momento da retirada do chip.

Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada também deverão ser contemplados com a medalha de participação. Além disso, os primeiros colocados levam um troféu e premiação em dinheiro.

Em 2019, ano em que o Circuito Anapolino de Corrida de Rua foi realizado pela última vez, foram disputadas oito etapas. A programação esportiva também contou com a Minimaratona 31 de julho.

Todo o calendário das provas deve ser divulgado junto com os eventos que vão integrar os festejos do aniversário da cidade.