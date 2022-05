Goiânia entra para o livro dos recordes por realizar o maior churrasco do mundo

Pode carimbar! Segundo o livro dos recordes, o Guinness World Recordes, o maior churrasco do mundo foi realizado em Goiânia. O evento ocorreu em fevereiro de 2020, durante o BBQ Mix.

A festa, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, além de muita carne, contou com a apresentação de artistas como, Mateus e Kauan, Xitãozinho e Chororó, os Parazin e Edson e Hudson.

A previsão do mega churrasco era servir 20 mil porções, mas ao final da festividade, foram servidos 23.456 pratos durante 08h ininterruptas. Cerca de 120 voluntários ajudaram nos preparativos e registro do recorde mundial.

As carnes foram assadas de maneira tradicional, no estilo carvão e brasa, e toda a ação foi corretamente cronometrada e registrada. 140 chefes e assadores ficaram responsáveis pelo preparo dos mais variados cortes de carne de boi, divididos em porções de 100 a 150 gramas.

O BBQ Mix já tem data para acontecer em Goiânia novamente. O evento será no dia 03 de julho e terá diferentes atrações durante a festividade, além de muito churrasco.