A ferramenta de envio de mensagens anônimas pode ser útil. Principalmente caso você queira alertar alguém mas deseja manter o anonimato. Para fazer isso, é necessário seguir alguns passos. E, o mais importante, ter cuidado.

Descubra como mandar mensagem anônima no WhatsApp de um jeito fácil

Primeiramente, é válido ressaltar que o aplicativo em si não oferece uma opção própria para enviar mensagens de forma anônimas para outros contatos. Entretanto, alguns sites prometem enviar textos que escondem o número de telefone.

Por isso, fique atento e não compartilhe seu número em sites desconhecidos.

Para realizar a ação sem correr riscos, o usuário deve recorrer à API oficial do WhatsApp. Isto é, criar uma URL com o telefone do contato que você quer mandar a mensagem. Posteriormente, uma conversa será aberta no próprio do WhatsApp. Não é necessário ter o contato salvo.

Passo a passo

Primeiro, é necessário abrir um navegador móvel no celular; Na busca, cole a URL https://api.whatsapp.com/send?phone=xxxxxxxxxxx. Substitua os X pelo Código do País + DDD + número do celular. O código brasileiro é 55; Depois de acessar o link, clique em “Iniciar conversa”; Imediatamente será aberta uma conversa no aplicativo. Depois, digite o que quiser e envie a mensagem.

