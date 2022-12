Lançado mais um concurso público em Goiás com vagas para diversos cargos

A Prefeitura de Uirapuru, na região Noroeste de Goiás, está com concurso público aberto com vagas para diversos cargos.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Ganzarolli Assessoria, banca responsável pela organização do certame, a partir do dia 23 de janeiro de 2023. O término será no dia 13 de fevereiro.

Os cargos disponíveis no concurso são para Agente de Limpeza (5); Auxiliar de Serviços Gerais (5); Motorista (2); Operador de Máquinas Rodoviárias (2); Pedreiro (1); Serviço Braçal (2); Vigia (3);

Outras funções ofereidas são de Eletricista (1); Agente Arrecadador (1); Agente Comunitário de Saúde (2); Técnico em Enfermagem (2); Professor Nível II: Matemática (1); Professor Nível II: Pedagogo (4).

As oportunidades são para os níveis fundamental completo e incompleto, médio e superior. O salário varia de R$ 1.212 a $ 2.424 e a carga horária semanal é de acordo com o cargo escolhido.

Para ler o edital completo, clique aqui.