Bispo auxiliar de Anápolis terá missa especial em comemoração ao Jubileu de Prata Sacerdotal

Para celebrar o Jubileu de Prata Sacerdotal do bispo auxiliar de Anápolis, Dom Dilmo Franco de Campos, uma Missa Jubilar vai ser realizada a partir das 10h do dia 28 de janeiro, na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, localizada no Centro da cidade.

Na mesma data, também para celebrar três anos de ordenação episcopal do religioso, será ofertado para a população participante uma ação de graças.

Toda a cerimônia será transmitida online por meio das redes sociais da Diocese de Anápolis, estando assim presente no Instagram e YouTube.

Dom Dilmo celebra o Jubileu de Prata Sacerdotal após, no último dia 10 de janeiro, ter completado 25 anos de sacerdócio.

A festa para celebrar a data marcante será iniciada com uma Missa de Ação de Graças na Catedral diocesana que vai ser presidida pelo bispo diocesano e ainda contará com a presença dos demais padres da diocese, integrantes de movimentos, pastorais, assim como alguns convidados especiais.

Em seguida, a celebração ofertará um almoço na Paróquia Nossa Senhora da Abadia para todos os fiéis que estiverem presentes na cerimônia. Espera-se que participem das festividades ao menos 600 pessoas.