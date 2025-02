Goiânia não para de ganhar holofotes e bater recordes no mercado imobiliário; veja destaques

Capital goiana movimentou mais de R$ 7,7 milhões de acordo com dados oficiais, 45% a mais que a média nacional

Thiago Alonso - 26 de fevereiro de 2025

Vista aérea de prédios em Goiânia. (Foto: Canva)

Com uma movimentação de R$ 7,7 bilhões em imóveis somente em 2024, Goiânia foi considerada o terceiro maior mercado imobiliário do país, ficando atrás apenas de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ), conforme dados da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO).

Esses números, no entanto, podem ser ainda maiores, visto que a pesquisa, realizada pela Brain Inteligência Estratégica, contabiliza apenas apartamentos e, ao somar outros empreendimentos como casas e salas comerciais, o valor total pode chegar a R$ 8,25 bilhões no ano.

Isso representa um aumento de 35% em relação ao ano anterior na capital, quando o setor imobiliário movimentou R$ 2,5 bilhões a menos, chegando a R$ 5,5 bilhões – o recorde da cidade até então.

O levantamento indicou que, em 2024, foram comercializados 11.797 apartamentos por meio de incorporadoras, cerca de 29% a mais que em 2023.

Os dados, que por si só já são surpreendentes, ainda colocam a ‘Terra do Sertanejo’ 45% acima da média brasileira, visto que, a nível nacional, o crescimento foi de ‘apenas’ 20%, conforme divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

O número crescente de vendas se deu por conta do também crescente índice de lançamento de imóveis, uma vez que a capital goiana registrou o maior volume da série histórica: 11.419 unidades residenciais, um aumento de 20% em relação às 9,5 mil unidades lançadas no ano anterior.

Muito disso foi impulsionado pelo aumento da valorização desses imóveis, que chegou a R$ 9,2 mil por m², sendo o terceiro ano consecutivo de elevações, registrando uma alta de 20% ao ano.

Bairros mais procurados

Esses valores por m², no entanto, podem variar de acordo com a localidade onde os empreendimentos são construídos, como o Setor Marista, Bueno e Oeste, onde a média ultrapassou os R$ 11 mil por área quadrada.

O Jardim Goiás foi o quarto bairro mais procurado, custando R$ 10.719 o m², seguido do Setor Serrinha, onde os custos por área chegam a R$ 10.553 – sendo este o mais próximo da média da cidade, que atinge a marca de R$ 10.026.

O Jardim América, Setor Pedro Ludovico e Parque Amazônia também se destacam na venda de imóveis, seguidos da Vila Rosa e do Faiçalville, que finalizam o top 10 de bairros mais procurados.