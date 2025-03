Circuito Anapolino de Corrida de Rua está de volta com inscrições abertas

Primeira etapa será realizada no dia 29 de março e 500 kits serão sorteados entre os competidores

Paulo Roberto Belém - 07 de março de 2025

Pessoas participando do Circuito Anapolino de Corrida de Rua. (Foto: Divulgação)

Está chegando à 14ª edição o Circuito Anapolino de Corrida de Rua, evento que é sensação no município, sendo um dos mais fortes do estado e reconhecido nacionalmente pelo incentivo ao esporte.

As inscrições para a primeira etapa de 2025 já podem ser realizadas, e a organização do evento esportivo tem como expectativa atingir as 5 mil vagas.

Para se inscrever, é necessário acessar o site Brasil Corrida, clicando aqui, e preencher com os dados pessoais pedidos durantes o processo. Tendo se registrado, o participante pode se preparar para correr pelas ruas de Anápolis no sábado, dia 29 de março, às 19h.

Segundo a Diretoria de Esportes da Prefeitura de Anápolis, estão programadas oito etapas do Circuito para acontecer ao longo do ano com diferentes percursos na cidade.

E para este ano, serão distribuídos 500 kits com sacochila, mochila e viseira, através de um sorteio com todos os inscritos.

Cronograma de retirada

O número de peito e os kits dos contemplados poderão ser retirados no Ginásio Internacional Newton de Faria, com a apresentação de documento pessoal e a doação de 2kg de alimento não perecível.

A retirada poderá ser feita por equipes de corrida até o dia 27, das 09h às 17h. Já no dia 28, equipes e atletas poderão fazer a retirada das 09h às 17h.

Os atletas também poderão aproveitar o sábado (29), para fazer a retirada, sendo a última chance, das 09h às 14h.