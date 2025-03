Pacientes em Anápolis seguem sem conseguir dietas especiais pela Prefeitura

Assessoria informou que as dietas e suprimentos estão chegando por remessas, com a nova gestão já tendo realizado o processo de compra

Davi Galvão - 11 de março de 2025

Centro Especializado de Distribuição de Anápolis. (Foto: Google Street View)

Aos 68 anos, a anapolina Maria do Socorro Gomes enfrenta uma dura realidade. Por conta de um procedimento cirúrgico, a idosa só consegue se alimentar através de uma dieta líquida de alto custo. Porém, há mais de dois meses, não tem acesso ao insumo, em falta no Centro Especializado de Distribuição da Prefeitura.

Quem cobra, questiona e também sofre com esse desabastecimento é a psicóloga Elionai Gomes, de 62, irmã de Maria e que sente no bolso a falta da dieta.

Ela explicou que, ao longo dos últimos meses, tem sido forçada a adquirir a dieta da irmã por meios próprios, mas que a situação está ficando insustentável.

Em farmácias, ela relatou ser possível encontrar o insumo por R$ 40, que corresponde a um dia de alimentação. No mês, isso representa uma despesa de mais de R$ 1.200.

“A última vez que consegui pegar foi em dezembro do ano passado. De lá para cá, a gente manda mensagem [para o Centro de Distribuição] e é sempre a mesma coisa, falam que não tem e não sabem dar uma previsão, só falam para perguntar em outra data”, desabafou, em entrevista ao Portal 6.

Ela contou que nas raras ocasiões nas quais as porções do suplemento chegavam, o estoque não era suficiente para a alta demanda e rapidamente se esgotavam.

“A gente tentou dar uma comidinha caseira para ela, mas não teve como, vomitou tudo, ficou passando muito mal”, lamentou.

Ao total, são 1.700 pacientes cadastrados no programa de nutrição, como informado pela Prefeitura e que, consequentemente, também sofrem com esse cenário.

Na última semana, a reportagem entrou em contato com a Prefeitura, que explicou que há quase um ano não havia novas realizações de processos de compras do protocolo de nutrição, mas que estes já haviam sido iniciados pela nova gestão. Além disso, informou que as dietas e suprimentos estão chegando por remessas, adiantando que o estoque seria abastecido nesta última sexta-feira (07).

Porém, pacientes que se dirigiram ao Centro de Distribuição foram informados de que o insumo não havia chegado e tampouco havia uma previsão.

Confira a nota da Prefeitura na íntegra:

A Secretaria Municipal de Saúde informa que há quase um ano não havia novas realizações de processos de compras do protocolo de nutrição. Esses processos, no entanto, foram iniciados pela pasta já no início da gestão e as dietas e suprimentos estão chegando por remessas. O objetivo é que todo o serviço seja normalizado em breve. Ao todo, a cidade tem 1.700 pacientes cadastrados no programa de nutrição.

