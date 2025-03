Efeito Tinder: jovem de Anápolis denuncia ter sido mantida em cárcere privado e forçada a gravar vídeo nua em plantação de maconha

Conhecido no app: suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas e cárcere privado

Davi Galvão - 13 de março de 2025

Pés de maconha foram encontrados na casa do suspeito. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 21 anos, denunciou ter sido mantida em cárcere privado por dois dias em uma residência no setor Summerville, em Anápolis, após conhecer um rapaz pelo aplicativo Tinder.

A vítima relatou à Polícia Militar que foi até a casa dele, onde foi lesionada no pescoço com uma faca, acredita ter sido drogada e foi forçada a gravar um vídeo nua em frente a uma plantação de maconha dentro da casa do agressor.

Diante das informações, equipes da PM foram até a casa do suspeito, de 23 anos. Dentro da residência, foi encontrada uma estufa estruturada com seis pés de maconha. Questionado, o jovem afirmou não ter autorização legal para o plantio.

O suspeito confessou ter gravado o vídeo da vítima e mostrou as imagens aos militares. Vizinhos relataram que a casa era frequentada diariamente por usuários de drogas.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes e autuado por tráfico de drogas e cárcere privado.

