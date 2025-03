Empregada doméstica é suspeita de ter furtado mais de R$ 50 mil em bens de casa em Anápolis

Suposta autora contava com ajuda de dois receptadores, que já teriam se desfeito dos objetos

Natália Sezil - 19 de março de 2025

Vítima encontrou o porta-joias vazio e as bolsas reviradas. (Foto: Reprodução)

Uma trabalhadora doméstica, de 39 anos, e dois receptadores foram conduzidos à delegacia após uma mulher denunciar à polícia que estava tendo as joias furtadas dentro de casa, em Anápolis, nesta quarta-feira (19).

O valor estimado de diversos brincos, pulseiras, óculos e correntes ultrapassava os R$ 50 mil, além de um aparelho celular.

O furto, que teria ocorrido no bairro Anápolis City, na região Leste da cidade, teria sido percebido pela vítima, de 43 anos, ao longo de meses.

Segundo a mulher, a empregada trabalhava na casa há aproximadamente um semestre. Após desconfianças, a vítima teria deixado quantias de dinheiro pelos cantos da residência, notando que já não estavam nos locais após as faxinas.

Diante disso, ela teria checado o porta-joias, já vazio, e o armário de bolsas, que teriam sido encontradas já reviradas. Mais de R$ 1 mil deixados entre os pertences também já não estariam lá.

Por isso, foi acionada a Polícia Militar (PM), que deu início a diligências pela suspeita e possíveis receptadores.

As autoridades localizaram e prenderam dois receptadores. Um deles teria sido abordado em uma joalheria, confessando ter derretido as joias e as transformado em alianças, que já haviam sido vendidas.

O outro teria sido encontrado em uma loja de celulares, relatando que teria comprado um celular da empregada pelo valor de R$ 30, para desmontar as peças.

Os envolvidos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde a Polícia Civil (PC) deve ficar responsável pela investigação do caso.

