Aeroporto de Goiânia anuncia novidade para passageiros e visitantes 24h por dia

Local estará aberto todos os dias oferecendo diversas opções para frequentadores

Paulino Henjengo - 08 de abril de 2025

Fachada do Aeroporto de Goiânia (Foto Divulgação / CCR Aeroportos)

O Aeroporto Internacional de Goiânia anunciou a inauguração de um novo espaço que funcionará como opção de lazer e gastronomia para passageiros e visitantes, disponível 24 horas por dia.

Trata-se do Living HNK, um bar que carrega o conceito da marca Heineken. A empresa já havia inaugurado uma unidade localizada na sala de embarque mas, desta vez, decidiu expandir para o público que não está viajando.

O novo espaço se encontra na área pública do saguão de check-in do térreo. Quem passar por lá poderá desfrutar de um ambiente confortável, com atendimento personalizado e um cardápio diferenciado.

Além disso, o local estará aberto todos os dias oferecendo diversas opções de bebidas como Heineken 0.0, chope Heineken e outras alternativas.

Por fim, o bar serve pratos, petiscos, saladas e sobremesas — com opções desde o café da manhã até o jantar. O menu pode ser acessado por meio de um cardápio digital.

Além do Living HNK, o grupo responsável pelo espaço opera outras seis lojas no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, incluindo a Casa Qualycon, o The Coffee Shop Nescafé e a Forneria Ouro Preto.

