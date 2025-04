Chegada de Lula chama atenção na Anapolina e faz sucesso no Instagram

Internautas aproveitaram os comentários para fazer referências diversas

Natália Sezil - 11 de abril de 2025

Fachada da Associação Atlética Anapolina. (Foto: Reprodução/Equatorial Goiás)

Uma das novas contratações anunciadas pela Anapolina deu o que falar entre os torcedores da Xata: Lula, que chega para somar na zaga do time.

Carlos Henrique, mais conhecido pelo apelido, passa a vestir a camisa da Rubra com a experiência de dois títulos no Campeonato Paraibano.

Também constam no currículo passagens por grandes clubes, como o Atlético Paranaense-PR, Botafogo-PB, Ferroviária-SP e América-MG.

A novidade foi confirmada na última segunda-feira (07), mas continua repercutindo à medida que mais pessoas comparam o apelido do jogador com o do presidente brasileiro.

Nos comentários da postagem oficial, diversos internautas fizeram piadas e apoiaram a contratação. Alguns optaram por referenciar símbolos relacionados ao Partido dos Trabalhadores (PT), ao qual Luís Inácio “Lula” da Silva é filiado.

Além de apontarem o uniforme vermelho da Rubra, mesma cor típica do PT, alguns usuários comentaram: “o camisa 13 da Anapolina”.

Internautas também fizeram referência a características do político. “Tem nove dedos também?”, questionou um, enquanto outro declarou: “agora eu faço o L com gosto”.

Já outros preferiram mencionar pessoas relacionadas ao presidente brasileiro. “Boa”, elogiou um, “próximo é o Geraldo Alckmin” – atual vice-presidente.

Por outro lado, um torcedor se lembrou não do político brasileiro, mas de um personagem fictício: o Lula Molusco. “É o rival do Bob Esponja?”, perguntou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!