Modelo anapolina é destaque em campanha mundial da marca Pantene

Sued Oliveira protagonizou várias cenas e divulgação de produtos para cabelo

Thiago Alonso - 13 de abril de 2025

Sued Oliveira protagonizou a campanha. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A influenciadora e modelo anapolina Sued Oliveira (@sued.oliv), que já vem trazendo orgulho para o estado, chamou atenção mais uma vez ao protagonizar uma campanha a nível mundial da marca Pantene.

As publicidades foram postadas no perfil oficial da marca, que já soma quase 600 mil seguidores no Instagram, dando um destaque especial para a jovem, que promoveu produtos especiais para cabelos cacheados e afro.

A jovem aparece em várias imagens, enquanto divulga um Óleo Regenerativo Capilar, fazendo cenas mostrando o volume do cabelo dela e aplicando o produto.

Os informes não se limitam a ‘promoções’, uma vez que uma das publicações chega a desmitificar e tirar dúvidas sobre esse tipo de cabelo, divulgando informações sobre como o óleo pode auxiliar no desenvolvimento capilar.

Além disso, Sued Oliveira também é destaque em outra campanha: o Dia Internacional das Mulheres, posando ao lado de outras duas mulheres, mostrando os tipos diferentes de clientes que a Pantene promete agradar.

Nos comentários, seguidores de todo o mundo elogiaram a divulgação, com pessoas comentando em inglês, espanhol e até em português.

“Wonderful [Maravilhoso]”, diz uma internauta.

“Siempre dando calidad en cada producto para cada cabello [Sempre dando qualidade em cada produto para cada cabelo]”’, comentou outra, em espanhol.

“Maravilhosa”, disse outra seguidora, desta vez em português.

