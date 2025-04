Jovem goiana viraliza ao questionar sobre votação do novo papa: “é na Catedral da Sé?”

Vídeo somou mais de 4,4 milhões de visualizações em menos de uma semana

Thiago Alonso - 28 de abril de 2025

Goiana viralizou após questionar sobre votação do conclave.(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Com a morte do Papa Francisco no mês de abril, os olhos do mundo se voltaram para o Vaticano. Seja para se despedir do pontífice ou até para analisar os próximos candidatos a ocupar a cadeira deixada por Jorge Mario Bergoglio.

No entanto, apesar de misterioso, o conclave, sistema eleitoral de escolha do novo papa, acaba por ser bastante conhecido e gerar curiosidade: cardeais se juntam em uma votação secreta e decidem quem deve assumir o papado.

Apesar da explicação difundida – uma vez que o assunto não sai das notícias — essa ideia não estava tão cristalizada para todos, como apontou a jornalista goiana Tatá Guimarães (@thayxna).

Em um vídeo publicado no TikTok, a jovem brincou ao contar como o namorado a ‘enganou’ sobre a escolha do novo pontífice da Igreja Católica.

“Perguntei para meu namorado: ‘E agora, como é que vai fazer, hein, para eleger o novo papa? Como é que vai votar? Como é que vota nessas coisas?’, perguntei.”

Contudo, diferente da resposta correta, o namorado da jovem decidiu aproveitar a oportunidade para fazer uma ‘pegadinha’ com ela.

“Ele falou assim: ‘Os fiéis vão na igreja católica e depositam um voto num papelzinho e eles mandam pro Vaticano’. Aí eu fui e perguntei: ‘E onde é a igreja que os católicos têm que ir aqui em São Paulo pra votar?’, aí ele falou que é a Catedral da Sé”, explicou.

Ao ‘descobrir’ a forma de votar, Tatá ficou empolgada e se empenhou em ir depositar os votos, mas foi mais uma vez barrada pelo namorado, que explicou que somente “católicos com carteirinha” podem votar.

“Eu fiquei muito chateada. Aí depois eu descobri que tudo que ele estava falando era mentira”, finalizou.

Na rede social, o vídeo ultrapassou as 4,4 milhões de visualizações e 592 mil curtidas, somente após seis dias de postagem.

Nos comentários, internautas riram da dúvida de Tatá, enquanto outros entraram na brincadeira.

“Tem que baixar um aplicativo pra votar, Vaticonline o nome!”, brincou uma seguidora.

“Na verdade, a votação pode ser feita em casa (foi instituída essa modalidade desde a pandemia). Você entra pelo gov.br”, sugeriu outro.

“Melhor é ela querendo ir votar no novo papa sem nem saber quem são os candidatos”, comentou outra internauta.

