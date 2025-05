Mateus, da dupla com Jorge, passa por nova cirurgia; confira últimas atualizações

Assessoria da dupla divulgou mais informações e o que acontecerá com show que estavam programados

Davi Galvão - 08 de maio de 2025

Cantor Mateus, da dupla com Jorge, precisou passar por operação de urgência. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em uma nota divulgada pela assessoria da dupla Jorge e Mateus, a equipe dos artistas informou que Mateus teve de passar por mais um procedimento cirúrgico, nesta quarta-feira (07).

Conforme o comunicado, o sertanejo realizou uma cirurgia de desbridamento no joelho, como forma de conter uma infecção resultante de um quadro de artrite séptica.

Na nota é dito que o artista segue internado, sob cuidados médicos, aguardando a emissão de um novo laudo que irá avaliar as condições após o procedimento.

Mateus já havia sido submetido a uma cirurgia no mês de fevereiro e, novamente, no dia 24 de abril, em caráter de emergência, também para tratar do joelho.

À época, Jorge gravou um vídeo nas redes sociais, tranquilizando os fãs e repassando algumas informações.

“Como a maioria de vocês já deve estar sabendo, Mateus teve um probleminha e passou por uma cirurgia de emergência. Estamos aqui em Santarém, no Pará, e estou aqui para cumprir uma agenda. Ficamos sabendo que deu tudo certo na cirurgia. A gente torce para que ele se recupere o mais rápido possível”, disse.

Ainda na nota divulgada, a equipe destacou que, em respeito aos fãs, o show que não puderam ser remarcados seguirão apenas com a presença de Jorge, sendo eles em Nova Mutum, Sorriso, Alta Floresta e Sinop, todos no Mato Grosso, além de Cajamar, em São Paulo.

Já as apresentações em Cuiabá (MT) e Belo Horizonte (MG) foram postergados para agosto e devem contar com a presença de ambos os artistas.

