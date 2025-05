Diarista encontrada em Itumbiara revela motivo do desaparecimento: “vergonha”

Moradora de Goianira, ela sumiu após sair do trabalho e pegar um viagem por aplicativo

Gabriella Pinheiro - 12 de maio de 2025

Diarista Gisele Heloísa. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Encontrada no último sábado (10), em Itumbiara, após cinco dias desaparecida, a diarista Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, alegou que teria fugido de casa por conta de uma dívida com a família. A informação foi dada pela delegada da Polícia Civil (PC) Carla de Bem e pelo Major da Polícia Militar (PM).

Em depoimento prestado às autoridades, a mulher afirmou, sem revelar o valor, que devia uma quantia de dinheiro para familiares e que, devido a vergonha e sem condição de pagar, decidiu ir embora de Goiás.

“Ela saiu de Goianira [onde mora] e foi para São Paulo (SP), mas estaria retornando para o estado de Goiás com um caminhoneiro. Com essas informações, fizemos um bloqueio na BR-153 e fomos revistando os caminhões e um desses veículos teve êxito. Ela foi encontrada e estava tranquila, bem de saúde e entendemos que ela estava fugindo de forma voluntária”, esclareceu o Major Eduardo.

A todo momento desde que foi localizada, de acordo com os policiais, Gisele afirmava que não voltaria para a antiga residência, em Goainira, mas aceitou que o pai fosse buscá-la na delegacia. O motorista do caminhão foi ouvido e liberado na sequência.

Entenda o caso

Gisele desapareceu na terça-feira (06), após sair para trabalhar, mas o carro apresentou problemas mecânicos. Ela então solicitou uma corrida por aplicativo e foi vista por testemunhas em uma motocicleta. A partir desse momento, a família perdeu contato com ela.

Após não conseguir encontrá-la, o marido dela, Luan Lucas Moura, registrou o desaparecimento. De acordo com ela, no dia do sumiço, a diarista chegou a mandar uma mensagem ao chefe dela informando que iria se atrasar por conta de uma possível extração do dente do siso, mas não chegou ao trabalho.