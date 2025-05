Talheres em X: o significado escondido por trás dessa mensagem silenciosa para os garçons

A verdade é que a mesa também fala — e muito! Aprender essa etiqueta não é só charme, é também um gesto de respeito e boa convivência

Anna Júlia Steckelberg - 12 de maio de 2025

(Foto: Shutterstock))

Você provavelmente já terminou uma refeição e ficou esperando o garçom passar, sem saber se devia levantar a mão, acenar com a sobrancelha ou simplesmente gritar “ô, chefia!”.

Mas acredite: existe um jeito muito mais elegante — e silencioso — de se comunicar à mesa. E ele envolve algo que está bem debaixo do seu nariz (ou melhor, do seu prato): os talheres.

No mundo da etiqueta, especialmente em restaurantes mais sofisticados, os talheres têm um papel que vai além do “cortar e furar”.

Eles são uma linguagem própria, uma espécie de código secreto que diz muito sobre como você se sentiu com a refeição — sem que uma única palavra precise ser dita.

E um dos sinais mais curiosos é o famoso “X” de talheres.

Cruzou o garfo e a faca no centro do prato, formando um X? Pronto.

Você acaba de mandar um recado direto (porém educado) ao garçom: “não gostei da comida”.

Esse gesto é uma maneira discreta de expressar insatisfação, muito comum em jantares formais, onde sair reclamando em voz alta pode ser visto como deselegante.

É um recado silencioso, mas claro — e respeitoso — que permite ao restaurante entender que algo não saiu como esperado, sem criar um climão no salão.

E quando você gosta?

Agora, se o prato estava digno de replay, a dica é posicionar os talheres paralelos, com as pontas apontando para o centro do prato e os cabos para a borda inferior.

Isso indica que você terminou e aprovou a refeição. Resultado? Prato retirado com um sorriso — e sem precisar chamar ninguém.

Outros códigos à mesa

Talheres abertos em “V”: pausa na refeição, mas ainda em andamento.

Talheres na vertical, lado a lado: refeição finalizada e pronta para ser retirada.

