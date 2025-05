Conheça os pit dogs mais tradicionais de Anápolis

Davi Galvão - 14 de maio de 2025

Imagem mostra três sanduíches tradicionais de pit dog. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Por mais que a tendência de hambúrgueres gourmet tenha ganhado cada vez mais força na última década, os tradicionais pit dogs seguem firme na rotina e anseio dos goianos e, em Anápolis, não é diferente.

Ao longo dos anos, diversos estabelecimentos do tipo abriram e fecharam as portas na cidade, mas alguns se destacaram e também viraram parte da história anapolina.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas dessas hamburguerias que se consagraram e viraram referência no município.

Gostosão

É quase impossível falar de pit dogs em Anápolis e não pensar logo no Gostosão Lanches, localizado ao lado do Feirão do Jundiaí.

Com mais de duas décadas de história, é um dos estabelecimentos há mais tempo abertos na cidade. Com diversas opções de sanduíches e bebidas, o local também aceita pedidos via delivery e, embora oficialmente encerre as atividades 04h, não costuma fechar enquanto houver clientes.

Galego’s Lanche

Outro pit dog que faz história na cidade e segue em atendimento é o Galego’s Lanche, também no Jundiaí, na esquina do Sesc.

Também conhecido como “Jacaré” pelos mais antigos, o estabelecimento é conhecido especialmente pela fartura nos ingredientes, com alguns sanduiches mal cabendo no saquinho do lanche.

Sarah Lanches

Mais um empreendimento de sucesso e em atividade desde 2002 é o Sarah Lanches, localizado no bairro Jardim Tesouro.

Com as tradicionais promoções de terça, quarta e quinta, o pit dog se adaptou bem aos tempos modernos e conta com um cardápio variado no qual, além dos tradicionais sanduíches, também conta com petiscos, açaí e muitos mais.

Gordon’s Lanches

Novamente no Jundiaí, é impossível não falar do Gordon’s, que fica aberto até altas horas na Praça Dom Emanuel, em frente ao Rio Vermelho.

O estabelecimento segue também como um dos pit dogs mais antigos da cidade e manteve-se fiel ao bom “podrão” ao longo de todos esses anos.

