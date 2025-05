Adolescente é perseguida e tem celular roubado por entregador de aplicativo em Anápolis

Pais da menor foram informados sobre ocorrido e Polícia Militar esteve presente no local

Da Redação - 15 de maio de 2025

Adolescente foi roubada na Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma adolescente de 14 anos passou por momentos de tensão ao ser perseguida por um suposto entregador de aplicativo e ter o celular roubado enquanto caminhava pela Avenida José Canela, na Vila Santa Maria de Nazareth, em Anápolis. A situação aconteceu na tarde desta quinta-feira (15).

A menor, que andava pela via, teria notado a presença de um indivíduo em uma motocicleta, com uma bolsa de entregas, que passou pelo sentido contrário, observando-a.

Mesmo assustada, ela continuou o trajeto. Ao retornar pela mesma rua, o suspeito passou a seguir na mesma direção que ela e a surpreendeu pelas costas.

Simulando estar em posse de algum tipo de arma, ele exigiu que ela entregasse o celular — um Samsung A14 —, o que foi obedecido. Além do aparelho, um cartão com o nome da vítima, que estava na capinha, também foi levado.

Após o crime, o motociclista ordenou que ela não olhasse para ele e fugiu pilotando a motocicleta. Logo em seguida, a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local.

Em depoimento, a menor afirmou que o homem tinha olhos azuis e vestia uma camiseta de manga longa na cor amarela. Os policiais permaneceram no local até a chegada dos pais da adolescente, que foram informados por ligação telefônica.

Imagens obtidas por meio de câmeras de segurança mostram o autor do roubo trafegando pela via, com a mochila nas costas. Em um dado momento, ele para, desce da moto, sai em uma direção desconhecida e depois retorna ao veículo.

Até o momento, o homem não foi localizado, e o serviço de inteligência foi acionado para dar prosseguimento aos levantamentos.