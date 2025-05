Amigos e familiares lamentam morte de estudante de Medicina em grave acidente de trânsito: “lacuna sem dimensões”

Goiano dirigia a caminho de um congresso quando colidiu com um caminhão e foi a óbito

Thiago Alonso - 16 de maio de 2025

Rodrigo da Costa Rodrigues tinha apenas 24 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Amigos e familiares se despediram nesta sexta-feira (16), do estudante de Medicina Rodrigo da Costa Rodrigues, de apenas 24 anos, que morreu após sofrer um grave acidente de trânsito, em Goiás.

Ele saiu de Goianésia na quinta-feira (15), com destino para Formosa quando, ao tentar desviar de um carro em um trevo da rodovia, acabou colidindo em cheio contra um caminhão que vinha na pista contrária. O impacto foi tão grande, que o aluno da Universidade de Rio Verde (UniRV) morreu na hora.

Com a confirmação do falecimento, as redes sociais se encheram de homenagens para o jovem, que era conhecido por ser muito presente nas atividades acadêmicas, sendo tesoureiro da Atlética Maligna e integrante da Bateria Manguaça, entidades estudantis da UniRV.

Nas redes sociais, a atlética emitiu uma nota de pesar sobre o falecimento de Rodrigo, na qual o definiram como “amigo, irmão e braço direito”. No texto, a associação esportiva definiu a perda como uma “lacuna sem dimensões”.

A Bateria Manguaça, por sua vez, relembrou a trajetória e os incontáveis momentos felizes que o jovem passou com todos.

Amigos do estudante de Medicina também prestaram condolências, publicando homenagens para ele.

“Hoje toda a faculdade chora. Sem acreditar que você se foi”, disse um colega. “Que aperto no peito e dificuldade de acreditar que uma pessoa tão boa não está mais aqui”, publicou uma jovem.

“Você sempre será lembrado por todos nós”, comentou uma amiga. “Vai estar sempre vivo na história e eternizado em nossos corações!”, declarou outro.

