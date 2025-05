Tudo errado: parte de carreta passa por cima de cinco motocicletas estacionadas em supermercado

Condutores teriam estacionado em local proibido para sinalização

Gabriella Pinheiro - 20 de maio de 2025

Motos ficam danificadas após acidente em Morrinhos. (Foto: Reprodução)

Um incidente de trânsito terminou em prejuízo para cinco proprietários de motocicletas, após parte de uma carreta passar por cima dos veículos na porta de um supermercado no Setor Santa Genoveva, em Morrinhos, na manhã desta terça-feira (20).

A situação aconteceu em torno de 10h, quando quatro dos proprietários – sendo três mulheres de 59, 36 e 37, além de um jovem de 18 – haviam parado as motos para fazer compras.

Um outro condutor, de 20 anos, também teria se juntado aos demais e estacionado no espaço para trabalhar.

Logo na sequência, uma carreta que trafegava pela Avenida Roma, sentido setor Jardim Romano e Genoveva Alves, que fazia a rotatória do cruzamento em frente ao estabelecimento, teve problemas no pino da trava mestre e se desengatou do reboque, momento em que atingiu motocicletas. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Foi constatado que todas as motocicletas estavam estacionadas em local proibido pela sinalização e que duas delas estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ambas foram apreendidas.

Já o condutor da carreta foi autuado por conduzir o veículo de grande porte e ter CNH diferente da categoria. O reboque foi apreendido e levado até o pátio da SMT.