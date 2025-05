Grupo é preso após aplicar “golpe da novinha” em morador de Goiânia

Vítima chegou a tirar a própria vida em consequência da pressão e ameaças sofridas

Davi Galvão - 28 de maio de 2025

Seis pessoas foram presas temporariamente suspeitas de envolvimento com o “golpe da novinha ” (Foto: Divulgação/PC)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou nesta quarta-feira (28) uma operação para desarticular uma associação criminosa suspeita de envolvimento em extorsão. O grupo teria aplicado o “golpe da novinha” contra um morador de Goiânia, que acabou tirando a própria vida em decorrência das represálias.

As investigações, conduzidas pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), começaram após a esposa da vítima comparecer à delegacia e relatar que o marido havia cometido suicídio em maio de 2023.

Ela suspeitava que o motivo estivesse relacionado a uma chantagem que ele vinha sofrendo, no qual os criminosos estavam ameaçando expô-lo como um pedófilo.

A mulher descobriu a situação ao levar o celular do marido para uma assistência técnica e acessar conversas em um aplicativo de mensagens, nas quais interlocutores o acusavam de ter trocado conteúdo íntimo com uma suposta menor de idade.

Porém, logo as autoridades suspeitaram que o caso se tratava do chamado “golpe da novinha” ou “sextorsão”, em que criminosos comumente utilizam perfis falsos de mulheres em redes sociais para atrair vítimas.

Após trocas de imagens íntimas, os autores iniciam a extorsão alegando que as fotos enviadas seriam de uma menor de idade e ameaçam envolver supostos familiares e a polícia, exigindo dinheiro para abafar o caso.

No caso em questão, os criminosos se passaram como o irmão e pai da “adolescente”, também cobrando quantias elevadas para “tratamentos psicológicos”.

A PC também identificou diversas transferências para as contas bancárias dos infratores, antes do homem tirar a própria vida.

As autoridades identificaram que o grupo atuava a partir do Rio Grande do Sul e contava com a participação de várias pessoas. Seis foram presas temporariamente e houve o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, além de sete medidas cautelares.

As investigações continuam para determinar o envolvimento de outros criminosos e a existência de mais vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!