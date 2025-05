6 chás poderosos quem ajudam a reduzir o nível de açúcar no sangue

Sim, sua xícara pode fazer mais por você do que só te aquecer

Anna Júlia Steckelberg - 31 de maio de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Maria Tyutina)

Por mais que pareça papo de vó — daqueles que dizem que chá cura tudo — a ciência está cada vez mais de acordo com ela. Em tempos de correria, estresse e dietas desequilibradas, a glicose no sangue pode subir mais do que elevador de shopping em véspera de Natal.

E é aí que entra a sabedoria (e a pesquisa) para mostrar que algumas infusões naturais podem, sim, dar uma forcinha na hora de controlar o açúcar no sangue.

Segundo estudos publicados nas revistas Antioxidants e Complementary Therapies in Medicine, certos chás contêm compostos bioativos como antioxidantes e substâncias que melhoram a sensibilidade à insulina — ajudando o corpo a lidar melhor com a glicose e prevenindo os efeitos perigosos da hiperglicemia.

Confira os 6 chás poderosos que podem virar seus novos aliados no controle da glicemia:

1. Chá de canela

Além de perfumar a casa, essa especiaria ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina.

Um estudo da Universidade Federal do Ceará mostrou que consumir 3g diárias pode melhorar a glicemia em jejum.

2. Chá de camomila

Conhecido por acalmar os nervos, esse chá também pode acalmar sua glicose.

Estudos indicam redução de até 60% nos níveis de açúcar no sangue com seu uso regular.

3. Chá de hibisco

Não é só para quem quer emagrecer!

Rico em antocianinas e compostos anti-inflamatórios, o hibisco ajuda no controle metabólico e na prevenção de picos de glicemia.

4. Chá de folha de amora

Pouco falado, mas poderosíssimo.

Estudos confirmam sua ação hipoglicemiante, o que o torna um aliado forte para quem tem pré-diabetes.

5. Chá-verde e chá preto

Dois clássicos que não decepcionam.

O chá-verde é rico em catequinas e o preto em teaflavinas — ambos ajudam a melhorar a resistência à insulina.

6. Kombucha

A queridinha dos naturebas não está aqui à toa: estudos da Universidade de Georgetown mostram que o consumo de kombucha pode reduzir a glicemia em diabéticos.

Mas atenção!

Nada substitui o tratamento médico. Os chás são coadjuvantes e não devem ser usados sem orientação. Se notar sintomas como sede excessiva, cansaço ou visão embaçada, procure um profissional.

