Homem é flagrado se masturbando em meio a várias adolescentes dentro de ônibus em Anápolis

Vídeo registrou quando suspeito foi expulso a chutes depois da ação

Natália Sezil - 02 de junho de 2025

Vídeo registrou o momento em que passageiros expulsaram o homem após o flagrante. (Foto: Reprodução)

Uma cena registrada dentro de um ônibus do transporte coletivo de Anápolis acabou virando caso de polícia na tarde desta segunda-feira (02), após um homem ser flagrado se masturbando.

O suspeito, de idade não relevada, teria colocado o órgão genital para fora, em meio a diversas pessoas na linha Residencial Copacabana, e começado os atos obscenos.

Segundo o relato de testemunhas, toda a ação teria acontecido na frente de oito adolescentes, algumas com menos de 15 anos de idade. A situação teria sido tão grave que duas delas teriam ficado sujas com sêmen.

Com isso, o cenário teria escalado. Um vídeo registrado no local mostra quando vários passageiros começam a agredir o suspeito, com chutes e socos.

Uma das adolescentes próximas grita com o homem, explicando a situação para os demais, e testemunhas pedem que o motorista abra a porta para que ele desça.

Em seguida, o suspeito é expulso do veículo, próximo à Avenida Pedro Ludovico. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas não foi possível identificar o homem em um primeiro momento.

Por isso, a Polícia Civil (PC) deve assumir a investigação do caso, para apurar quem é o envolvido e tomar as providências cabíveis.

