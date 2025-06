“Se fosse um civil comum teria sido preso”, desabafa esposa de carpinteiro morto por policial civil em Aparecida de Goiânia

Agente Cristiano Henrique Oliveira, autor do disparo, apenas prestou depoimento na Corregedoria e foi solto

Samuel Leão - 04 de junho de 2025

Cristiano Henrique Oliveira, de 23 anos, é agente da Polícia Civil de Goiás. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

Após mais de um mês desde o assassinato do carpinteiro Cleverson Freitas, de 34 anos, morto pelo policial civil Cristiano Henrique Oliveira, de 23 anos, em Aparecida de Goiânia, ainda restam pontas soltas e, segundo informações da esposa da vítima, o suspeito continua em liberdade.

Rápidas apurou que as autoridades teriam informado à mulher que havia uma outra arma na cena do crime, de numeração raspada, que seria de Cleverson, mas também teriam apontado a existência de um vídeo que mostra o momento do disparo.

“Me falaram que em nenhum momento mostra meu marido sacando arma. Mostra o policial indo do lado do passageiro, sacando a arma e dando um tiro nele”, contou.

Ela conseguiu recuperar a caminhonete do marido, prestou depoimento e colheu informações na Corregedoria. Acerca do caso, descobriu que as garotas de programa e também o policial que registrou o caso já teriam sido ouvidos.

Todavia, não foi informada sobre a prisão do suspeito, acreditando que ele continua livre. Preocupada, ela cobra respostas e contesta a decisão de manter o suspeito em liberdade.

“A gente quer respostas. Não acreditamos na versão dele [do agente Cristiano]. Não foi dito se o tiro foi de perto ou de longe. Soubemos que o policial não foi preso [e queremos saber] por que? Se fosse um civil comum, ele teria sido preso. Temos vários questionamentos! Essa história está mal contada”, desabafou a esposa, de 29 anos.

“Festinha” na madrugada acabou terminando em tragédia

Eram 04h da manhã do dia 26 de abril, um sábado, em Aparecida de Goiânia, na região dos motéis, quando o carpinteiro parou a caminhonete e abordou duas garotas de programa, que andavam pela rua acompanhadas do policial civil Cristiano Henrique Oliveira. Após um breve e amigável diálogo, todos entraram no veículo.

Rápidas publicou o vídeo do momento da abordagem, e também da fuga da vítima, que bateu em um muro e acabou falecendo, ainda no dia 28 de abril, dois dias após o ocorrido.

Na época, chamou a atenção o fato do policial ter sido liberado para responder em liberdade pelo crime, além do contexto em que ele estava — caminhando pela região de motéis com duas garotas de programa em plena madrugada.

O agente afirmou ter atirado contra o carpinteiro após descer da caminhonete e perceber ter esquecido o celular. Ao cobrar o motorista, ele diz ter percebido o movimento de sacar uma arma por parte do homem e, de pronto, resolveu disparar para se proteger.

Polícia Civil segue mantendo o caso em absoluto sigilo

O Portal 6 entrou em contato indagando diversas questões, como se havia uma segunda arma no carro e se o suspeito estava em prisão preventiva.

Todavia, recebeu apenas resposta protocolares de que o “caso segue em sigilo”.

Apostando alto na educação, Leandro busca “estilo diferente” de Vilmar



Com três CMEIs em construção, um no setor Garavelo, outro na Chácara São Pedro e outro na Vila Romana, uma das metas do prefeito Leandro Vilela (MDB) é melhorar a educação de Aparecida que, no Ideb, figura na posição 201 entre as 246 cidades de Goiás.

Nos bastidores, pessoas próximas dizem que, apesar do esforço nessa direção, o chefe do Executivo quer evitar erros cometidos por Vilmar Mariano (UB) e se segura para não anunciar as obras antes da conclusão.

MPGO investigará borracharia que estaria cometendo irregularidade com bem público em Pirenópolis



A 2ª Promotoria de Justiça de Pirenópolis deve acompanhar o inquérito civil público aberto pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) para investigar uma borracharia da cidade.

Isso porque, situada entre a Avenida Benjamin Constant e Rua Jussara, no bairro Vila Cintra, a borracharia no nome de José Peixoto da Silva estaria praticando a utilização irregular de bem público da titularidade do Estado de Goiás.

SAMU consegue descentralização em parceria com o Corpo de Bombeiros

Ainda sem uma confirmação no cenário do Consórcio Intermunicipal do SAMU, que iria abarcar também Anápolis e deslocaria a estrutura local ao atendimento de outras cidades, o SAMU de Anápolis consegue uma alteração importante para a redução no tempo de atendimento.

Graças à parceria com o Corpo de Bombeiros, uma das ambulâncias foi alocada no Jardim das Américas, se aproximando mais da região Norte.

Oficina mecânica em Pirenópolis entra na mira do MPGO

A 2ª Promotoria de Justiça de Pirenópolis está apurando por que uma propriedade pública, pertencente ao estado de Goiás, está sendo usada para abrigar uma oficina mecânica.

De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO) não há autorização legal para o funcionamento, que fica na Vila Cintra, entre as vias Avenida Benjamin Constant e Rua Jussara.

Nota 10

Para Laboratório Teuto, que agiu contra rápida proliferação da gripe que ocorre em Goiás e vacinou mais de mil trabalhadores

Nota Zero

Para integrantes da Torcida Organizada da Anapolina, também conhecida como Rubra ou Xata, que protagonizaram uma pancadaria em Trindade, onde o time disputou uma partida.