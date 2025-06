Onde fazer troca de ingressos do Torcida Premiada para jogos de Anapolina e Grêmio Anápolis neste final de semana

Times de Anápolis mandam seus jogos no Estádio Jonas Duarte no sábado (07) e no domingo (08)

Paulo Roberto Belém - 06 de junho de 2025

Fachada do Estádio Jonas Duarte. (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Duas partidas de times de Anápolis acontecem na cidade neste final de semana pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano 2025, com Anapolina e Grêmio Anápolis mandando seus respectivos jogos no Estádio Jonas Duarte.

Em ambas, a Prefeitura está disponibilizando ingressos para serem trocados pela Torcida Premiada, sendo que o requisito é estar em dia com o Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

Tanto para o jogo entre Grêmio Anápolis x Tupy de Jussara, que acontece no sábado (07) às 16h, quanto para Anapolina x Iporá, previsto para acontecer no domingo (08) às 17h, os ingressos válidos pela promoção estarão disponíveis no sábado (07).

As trocas serão realizadas exclusivamente de forma presencial, na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte, das 09h às 15h, uma hora antes do início do jogo da Raposa.

Como o jogo da Anapolina é no domingo, as trocas para esta partida também podem ser realizadas neste dia entre 13h e 16h, também uma hora antes da partida da Rubra.

Para realizar a troca, o contribuinte deve apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento pessoal original com foto. Cada contribuinte poderá trocar até dois ingressos pelo Torcida Premiada.

